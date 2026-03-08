- Z Iranu i całego Bliskiego Wschodu dalej napływają wiadomości, które wywołują głęboką konsternację. Do epizodów przemocy i zniszczenia oraz powszechnego klimatu nienawiści i strachu dochodzi obawa, że konflikt rozszerzy się i że inne kraje regionu, w tym drogi Liban, mogą znów pogrążyć się w niestabilności - mówił papież w czasie spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański.

Atak na Iran. Papież apeluje o pokój. "By zakończył się huk bomb"

- Wznosimy pokorną modlitwę do Pana, by zakończył się huk bomb. Niech zamilknie broń i otwarta zostanie przestrzeń dialogu, w którym można będzie usłyszeć głos narodów - mówił Leon XIV w dziewiątym dniu wojny między USA i Izraelem a Iranem.

- Zawierzam tę prośbę Maryi, królowej pokoju, by wstawiała się za tymi, którzy cierpią z powodu wojny, i towarzyszyła sercom na ścieżkach pojednania oraz nadziei - dodał papież.

Przemawiając do wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra, Leon XIV nawiązał następnie do obchodzonego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Kobiet.

- Ponawiamy zobowiązanie, które dla nas chrześcijan oparte jest na Ewangelii, na rzecz uznania równej godności mężczyzny i kobiety. Niestety wiele kobiet już od dzieciństwa jest nadal dyskryminowanych i doznaje różnych form przemocy. Do nich w sposób szczególny kierowana jest moja solidarność i modlitwa - podkreślił.

Apel Leona XIV. Mówił o "budowniczych pokoju" i "orędownikach pojednania"

Podczas późniejszej wizyty w rzymskiej parafii apelował o krzewienie pokoju i pojednania. Mówił, że młodym ludziom grozi ryzyko ze strony "handlarzy śmierci" oraz rozczarowanie przyszłością.

Zwracając się do wiernych w czasie wizyty w parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w rzymskiej dzielnicy Torrevecchia papież powiedział: - Chciałbym zachęcić wszystkich, by uznali, że możemy być budowniczymi pokoju i orędownikami pojednania; jakże to ważne.

Podkreślił, że świat bardzo potrzebuje pokoju. Leon XIV zaznaczył, że w dzielnicy, w której znajduje się parafia, nie brakuje wyzwań i problemów, także ubóstwa. Dodał, że młodym ludziom grozi to, że zostaną oszukani przez "handlarzy śmierci" lub mogą rozczarować się przyszłością.

- Wielu czeka na dom, na pracę zapewniającą godne życie, na bezpieczne otoczenie, gdzie można się spotkać, bawić, planować razem coś pięknego - powiedział papież.

jp / polsatnews.pl / PAP