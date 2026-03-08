Nie żyje współtwórca lodowego imperium. Marian Koral miał 74 lata

Marian Koral zmarł 8 marca. Miał 74 lata. Wcześniej zmagał się z ciężką chorobą.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o odejściu Mariana Korala - jednego z założycieli naszej marki" - poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele firmy Koral.

Marian Koral nie żyje. Był współtwórcą marki lodów Koral

"Był człowiekiem wielkiego serca. Od początku, wraz z rodziną, był nie tylko zaangażowany w budowanie firmy, ale równie mocno we wspieranie lokalnej sądeckiej społeczności. Jego śmierć to ogromna strata dla najbliższych i nas wszystkich. Jesteśmy wdzięczni za jego ciężką pracę i hojność w dzieleniu się z innymi wszystkim co miał" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

"Panie Marianie, głęboko wierzymy, że jeszcze kiedyś będzie nam dane się spotkać" - dodano.

Marian Koral spocznie w Nowym Sączu

Serwis internetowy "Gazety Krokowskiej" poinformował, że uroczystości pogrzebowe Mariana Korala odbędą się w środę. Msza żałobna rozpocznie się o godz. 13 w Kościele Ducha św. w Nowym Sączu. Jego ciało zostanie złożone na cmentarzu przy ul. Rejtana.

Marian Koral wraz z bratem Józefem stworzył rozpoznawalną w całej Polsce markę lodów Koral. Biznes zaczęli rozwijać w latach 90. Zostali honorowymi obywatelami Nowego Sącza.

W ubiegłym roku zmarł ich brat Jan Koral, w którego cukierni "Bajka" obaj uczyli się cukierniczego rzemiosła. Obecnie firmą Koral zarządzają dzieci Józefa: Izabela, Monika i Michał.

