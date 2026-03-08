Rozliczanie podatku dochodowego za 2025 rok rozpoczęło się 15 lutego 2026 roku. Tysiące Polaków ruszyło z wypełnianiem deklaracji, korzystając z najpopularniejszych ulg (m.in. ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna czy odliczenie wydatków na internet). Mało kto pamięta jednak, że od dochodu można odliczyć także składki na związki zawodowe.

Warto się spieszyć, ponieważ czas na złożenie deklaracji mija 30 kwietnia.

Składki na związek zawodowy można uwzględnić w PIT

Nie wszyscy wiedzą, że składki członkowskie opłacane na rzecz związku zawodowego można uwzględnić w rocznym rozliczeniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może pomniejszyć dochód stanowiący podstawę opodatkowania o wpłaty na rzecz organizacji związkowej, do której należy.

W praktyce oznacza to, że wydatki poniesione w ciągu roku mogą zostać uwzględnione w rocznym rozliczeniu PIT. Odliczenie zmniejsza dochód, od którego obliczany jest podatek, co w efekcie obniża jego wysokość lub zwiększa ewentualny zwrot nadpłaty.

Z takiej preferencji podatkowej mogą skorzystać osoby należące do związków zawodowych, które opłacały składki członkowskie w danym roku podatkowym.

Ważne: nie można odliczyć darowizn lub innych wpłat. Ulga ma zastosowanie jedynie w przypadku składek członkowskich. Nie tylko pracownicy na umowę o pracę mogą z niej skorzystać.

Co więcej, przepisy nie uzależniają ulgi od formy zatrudnienia. Z odliczenia mogą więc skorzystać m.in.:

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych

podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Z odliczenia nie skorzystają podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym (chyba że uzyskują również inne dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej).

Limit odliczenia wynosi 840 zł za 2025 rok

W przypadku omawianej ulgi obowiązuje ustawowy limit. Maksymalna kwota odliczenia została podniesiona do 840 zł rocznie w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 28 lipca 2023 r.

Jeżeli suma zapłaconych składek była niższa niż limit, podatnik może odliczyć całą faktycznie zapłaconą kwotę. W przypadku wyższych wpłat w zeznaniu podatkowym można uwzględnić jedynie kwotę do wysokości ustawowego limitu.

Warto jednak pamiętać, że ulga nie oznacza zwrotu 840 zł. Kwota ta obniża dochód, od którego obliczany jest podatek, dlatego realna oszczędność jest niższa i zależy od stawki podatku.

Jak rozliczyć ulgę i udokumentować składki?

Odliczenia składek na związki zawodowe dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym. Ulga może zostać uwzględniona w formularzach PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. W każdym z tych przypadków konieczne jest dołączenie załącznika PIT/O, w którym wpisuje się kwotę odliczenia od dochodu.

Podstawą skorzystania z ulgi są dokumenty potwierdzające opłacenie składek członkowskich.

"W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa.

W praktyce wygląda to np. tak: pan Tomasz pracuje jako motorniczy w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym i należy do związku zawodowego działającego w jego zakładzie pracy. Składki członkowskie są potrącane bezpośrednio z jego wynagrodzenia.

Informacja o ich wysokości znajduje się w formularzu PIT-11, który otrzymuje od pracodawcy przed rozliczeniem rocznym. Na tej podstawie może uwzględnić zapłacone składki w swoim zeznaniu PIT i odliczyć je od dochodu.

Jeżeli natomiast składki są opłacane samodzielnie, konieczne jest posiadanie dowodu wpłaty (np. potwierdzenia przelewu bankowego). Dokument powinien zawierać:

dane podatnika

nazwę organizacji związkowej

datę

kwotę wpłaty

Należy je zachować na wypadek kontroli.

Uwaga: odliczeniu podlegają wyłącznie składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym.

Polsat News Związki zawodowe w Polsce – wiek członków i dane statystyczne

red. / polsatnews.pl