Iran ma nowego przywódcę. Modżtaba Chamenei wybrany

Wcześniej w niedzielę Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w 88-osobowym Zgromadzeniu Ekspertów oświadczył, że wyboru dokonano zgodnie z zaleceniem Alego Chameneiego, który mówił, że jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga", a nie przez niego chwalony.

Sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani zaapelował o zjednoczenie narodu wokół nowego lidera.

Modżtaba Chamenei wybrany. Media: Ma powiązania z IRGC

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę stacji ABC, że następny przywódca Iranu nie przetrwa zbyt długo, jeśli nie będzie miał poparcia Waszyngtonu. Izrael zapowiedział z kolei, że nowy najwyższy przywódca Iranu – niezależnie od tego, kto nim zostanie – automatycznie stanie się celem dla jego sił zbrojnych.

Według informacji przekazanych przez agencję Reutera, Modżtaba Chamenei ma bliskie powiązania z wpływowym Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i od dawna uważany był przez część irańskiego aparatu władzy za potencjalnego następcę swojego ojca, który zginął po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki na Iran.

Artykuł aktualizowany.

