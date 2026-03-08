"Ta wojna musi się zakończyć upadkiem reżimu w Iranie" - oświadczył Jair Lapid, lider izraelskiej opozycji, apelując w mediach społecznościowych o zniszczenie irańskiego przemysłu energetycznego oraz instalacji nuklearnych.

Napięcie w regionie wzrosło wraz z kolejną serią nocnych uderzeń na kraje arabskie. Ministerstwo obrony Kuwejtu potwierdziło atak "wrogich" dronów na zbiorniki paliwa na międzynarodowym lotnisku, określając cel jako "kluczową infrastrukturę". W sieci pojawiły się też nagrania przedstawiające płonący budynek.

Z kolei władze Bahrajnu poinformowały o pożarze w porcie Mina Salman, wywołanym "irańską agresją". Saudyjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad ranem ponad 20 bezzałogowców - podały agencje.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przeprosił wcześniej w sobotę sąsiadów za ataki, ale jego kancelaria uściśliła, że ustaną one tylko wtedy, gdy kraje regionu nie będą wspierać amerykańskiej ofensywy.

Równolegle eskaluje sytuacja w Libanie. Po raz pierwszy od wznowienia walk izraelskie lotnictwo uderzyło w ścisłe centrum Bejrutu, celując w budynek hotelu Ramada. Według źródeł bezpieczeństwa w ataku zginęły co najmniej trzy osoby. Jak informuje agencja AFP, w wyniku izraelskich bombardowań swoje domy musiało opuścić już ponad 454 tysiące ludzi.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu zapewnił w orędziu, że posiada "metodyczny plan" zwalczania Teheranu. Z kolei irański wymiar sprawiedliwości ostrzegł, że ataki na państwa udostępniające bazy wojskom USA będą kontynuowane.

Izraelska armia poinformowała, że w ciągu minionego tygodnia przeprowadziła łącznie około 3400 uderzeń na cele w Iranie i regionie.

Według prezydenta USA Donalda Trumpa trwająca od 28 lutego operacja wojsk USA i Izraela przeciwko Iranowi "idzie bardzo dobrze". Zapowiedział również na swojej platformie Truth Social, że w sobotę nastąpi "bardzo mocne" uderzenie na Iran, a ze względu na dotychczasowe postępowanie władz tego kraju USA rozważają całkowite zniszczenie niektórych "obszarów i grup ludzi".

Amerykański prezydent podczas rozmowy z reporterami na pokładzie Air Force One stwierdził też, że nie chciałby zaangażowania Kurdów w obecny konflikt. - Wojna jest wystarczająco skomplikowana bez Kurdów i ich zaangażowania - ocenił.

Zapytany o możliwość wysłania wojsk lądowych do Iranu oznajmił: - Nie odpowiem. Może? Może, ale muszą być bardzo dobre powody.

Trump oświadczył też odnosząc się do informacji o wysłaniu dwóch brytyjskich lotniskowców w rejon Bliskiego Wschodu, że byłoby to "miłe" dwa tygodnie temu. Jak stwierdził, obecnie nie są one już potrzebne.

PAP / polsatnews.pl