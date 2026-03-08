Ewakuacja Polaków. Kolejne samoloty wylądowały w Warszawie

Do kraju wróciło łącznie 282 pasażerów. "Dwa transporty przeprowadzone przez Wojsko Polskie wylądowały po godz. 20:00. Trzeci lot, na zlecenie rządu, zrealizowany przez LOT wylądował po 23:00" - czytamy w komunikacie MSZ.

"Nieustannie dziękujemy naszym placówkom na Bliskim Wschodzie za profesjonalną opiekę nad naszymi rodakami, a także Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sportu i Turystyki, Ministerstwu Infrastruktury i pozostałym zaangażowanym podmiotom za współpracę" - napisano.

Dziś w godzinach wieczornych na warszawskim Okęciu wylądowały trzy samoloty z 🇵🇱 obywatelami ewakuowanymi z Kataru. Razem do Ojczyzny wróciło 2️⃣8️⃣2️⃣ pasażerów!



🛫 Dwa transporty przeprowadzone przez Wojsko Polskie wylądowały po godz. 20:00.



🛫 Trzeci lot, na zlecenie rządu,… pic.twitter.com/kuLZR8Bvgb — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 7, 2026

Bliski Wschód. Relacje ewakuowanych Polaków: "Spadające odłamki"

Z relacji ludzi, który wracają z rejonu zagrożonego działaniami wojennymi wynika, że cały czas jest tam niebezpiecznie.

- Kiedy widzi się spadające odłamki, nie wiadomo w zasadzie czego, prawdopodobnie coś zostało strącone, nie jest to przyjemny widok - mówiła Polsat News jedna z kobiet ewakuowana z Bliskiego Wschodu.

Inna z rozmówczyń opowiadała o kłopotach napotkanych przed odlotem. - Czekaliśmy dwie godziny najpierw w samolocie. Ewakuowali nas, ponieważ wykryto jakieś zagrożenie. Wróciliśmy na lotnisko, po czym czekaliśmy tam trzy godziny i wróciliśmy do samolotu - mówiła.

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał w sobotę, że z Bliskiego Wschodu ewakuowano już ponad 6 tys. Polaków.

ZOBACZ: "Wykorzystanie samolotów Sił Zbrojnych". Decyzja premiera ws. ewakuacji Polaków

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego oraz innych wysokich rangą przedstawicieli władz.

Teheran w odwecie zaatakował rakietami i dronami cele w Izraelu oraz bazy wojskowe i inne obiekty USA w krajach regionu. Z powodu działań wojennych zawieszone zostały połączenia lotnicze z krajami Zatoki Perskiej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni