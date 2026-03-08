Do wybuchu doszło ok. godz. 1.00 w nocy z soboty na niedzielę przed budynkiem amerykańskiej ambasady położonym na obrzeżach stolicy Norwegii. Na miejsce - według informacji służb - wysłane zostały "znaczne" siły porządkowe.

Policja jest w kontakcie z personelem ambasady. Z wydanego oświadczenia wynika, że nikt nie ucierpiał na skutek zdarzenia. Wybuch doprowadził jedynie do niewielkich zniszczeń w rejonie wejścia do obiektu.

Oslo. Wybuch w ambasadzie USA, na miejscu trwają prace policji

Policja poinformowała, że nie ustalono dotąd przyczyn eksplozji. Na ten moment nie ma też informacji o potencjalnych podejrzanych, którzy mogli się przyczynić do wybuchu.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których zobaczyć można, że w pobliżu budynku znajdują się policyjne pojazdy oraz funkcjonariusze wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Mieszkająca w pobliżu kobieta Anna Gilbo relacjonowała, że dźwięk wybuchu słychać było w całym domu.

- Oglądałam telewizję i usłyszałam głośny huk, podczas gdy cały dom się trząsł. Po wybuchu przez jakiś czas trwały poszukiwania, co niepokoiło mnie i moich przyjaciół, ale wydaje się, że zagrożenie minęło - mówiła w rozmowie z CNN.

Budynek ambasady położony jest w dzielnicy Morgedalsvegen, zaledwie siedem kilometrów od centrum Oslo.

