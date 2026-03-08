Przemysław Czarnek, który został wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na premiera, powiedział w niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego", że jego partia nie wejdzie w ewentualną koalicję z Grzegorzem Braunem.

- Nie ma takiej możliwości - odparł Czarnek i dodał, że jeśli wygra wybory, "na 200 procent" nie podejmie współpracy z Braunem.

Czarnek wykluczył koalicję z Braunem. Szef klubu KO: Dla władzy zrobią wszystko

- Środowisko, które broni pomników Armii Czerwonej przed dekomunizacją, środowisko, które wyraża współczucie z powodu śmierci kogoś, kto był dyktatorem, który wymordował mnóstwo Irańczyków w ostatnim czasie, to jest człowiek, który absolutnie nie nadaje się do jakiegokolwiek rządu - podsumował kandydat PiS na premiera.

Słowom byłego ministra edukacji i nauki nie daje wiary przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, który został o nie zapytany w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń".

- Jeszcze trzy tygodnie temu mówił, że nie wyklucza. No także dzisiaj mówił, że nie, a trzy tygodnie temu, że nie wyklucza, mówił to nie raz. To jest tak, że kiedyś Jarosław Kaczyński mówił, że nie będzie żadnej koalicji z Andrzejem Lepperem, po czym była. Mówił, że ministrem obrony będzie Jarosław Gowin, po czym był Macierewicz, więc nie przywiązywałbym się bardzo do tego, co mówią politycy PiS-u. Oni dla władzy zrobią wszystko, jeżeli trzeba będzie się dogadać z Braunem do tego, żeby mieć większość w Sejmie, to się oczywiście dogadają z Braunem - stwierdził Konwiński.

Zdaniem Konwińskiego, poglądom Czarnka blisko do Grzegorza Brauna, więc polityk PiS ma "walczyć o wyborców Brauna retoryką Brauna". Grzegorz Kępka zauważył, że lider Konfederacji Korony Polskiej pojawił się ostatnio w ambasadzie Iranu i złożył wpis w księdze kondolencyjnej po zabiciu przez Amerykanów ajatollaha Alego Chameneiego. Stoi to w sprzeczności z mocno proamerykańskim nurtem Prawa i Sprawiedliwości.

- Nie takie przeszkody Kaczyński dla zdobycia władzy pokonywał. Też mu nie pasowały swojego czasu poglądy Andrzeja Leppera i Radia Maryja, uważał, że Radio Maryja jest prorosyjskie. Nie przeszkadzało mu, jak trzeba było do zdobycia władzy mieć poparcie jednego środowiska czy drugiego, po to poparcie sięgał - dodał szef klubu KO.

Czarnek mówił o kryzysie demograficznym. Polityk KO zarzuca "żonglowanie statystykami"

W programie "Gość Wydarzeń" polityk skomentował także sobotnie przemówienie Czarnka, który mówił m.in. o kryzysie demograficznym w Polsce. Zarzucał też rządzącej koalicji likwidowanie porodówek.

- Nie ma żadnego mandatu Czarnek i to środowisko, żeby wypowiadać się w kwestii praw kobiet. Wystarczy prześledzić, co oni przez te osiem lat swoich rządów zrobili w kwestii aborcji, ale też kwesti chociażby cofnięcia finansowania przez państwo metody in vitro - stwierdził.

- Zwiększyliśmy przez te dwa lata radykalnie liczbę miejsc w żłobkach. Kobieta, która chce być aktywna na rynku pracy po urodzeniu dziecka, może to zrobić. Jest szereg działań, chociażby tak zwane tak zwane "babciowe" - wyliczał Konwiński.

Prowadzący Grzegorz Kępka dopytywał, jak więc odnieść się do pojawiających się obaw kobiet o bezpieczny poród.

- Mieszkamy w Słupsku, moja żona rodziła w Ustce. Każda sytuacja jest absolutnie inna. Ważne, żeby każda kobieta była zaopiekowana, żeby czuła się bezpiecznie, żeby była bezpieczna. to jest najważniejsze i to gwarantuje państwo, szeroko rozumianą opiekę okołoporodową. Czegoś, czego nie było podczas rządów rządów PiS-u. Oni oczywiście będą statystykami żonglować i będą próbowali odwracać tą narrację, ale nikt tyle złego nie zrobił dla praw kobiet i dla kobiet, co właśnie PiS - odpowiedział parlamentarzysta.

Według Zbigniewa Konwińskiego, Czarnek jest "skrajnie antykobiecy" i dodał, że prezes PiS wybrał "polityka fundamentalistycznego" polityka, który ma za zadanie budowanie poparcia na prawicy.

- To nie ma nic wspólnego z prawami kobiet. To to po prostu jest z kpina z praw kobiet - stwierdził szef klubu KO.

