Cyberatak na szpital w Szczecinie, apel do pacjentów. "Procedury awaryjne"

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie padł ofiarą ataku cyberprzestępców, którzy zainfekowali system informatyczny placówki, szyfrując część danych i blokując do nich dostęp - poinformował w niedzielę rzecznik szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski.

Szczecin: Cyberatak na szpital. "Papierowy tryb pracy"

Do ataku cyberprzestępców na system informatyczny szczecińskiego szpitala doszło w nocy z soboty na niedzielę.

"Szpital pilnie wdrożył procedury awaryjne, w tym m.in. przejście na papierowy tryb pracy. Dyrekcja placówki o ataku niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby i pozostaje z nimi w stałym kontakcie" - zaznaczył Owsik-Kozłowski.

Zapewnił, że mimo tych trudności, zdrowie i życie pacjentów nie są zagrożone.

Szpital nie wstrzymał przyjęć. Apelują do pacjentów

Rzecznik podkreślił, że "obecnie priorytetem dla szpitala jest przywrócenie dostępu do systemu informatycznego i powrót do standardowego trybu pracy".

Szpital nie wstrzymał przyjęć pacjentów, ale zaznacza, że wszystkie wymagane procedury medyczne i administracyjne trwają dłużej. "W związku z tym prosimy pacjentów, by - w miarę możliwości - kierowali się do innych placówek" - zaapelował Owsik-Kozłowski.

