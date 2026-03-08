Cyberatak na szpital w Szczecinie, apel do pacjentów. "Procedury awaryjne"
Szpital Wojewódzki w Szczecinie padł ofiarą ataku cyberprzestępców. System informatyczny został zainfekowany. Placówka wdrożyła procedury awaryjne i przeszła na papierowy tryb pracy. Szpital zapewnia, że zdrowie i życie pacjentów nie jest zagrożone. Placówka zaapelowała także, by kolejni pacjenci, w miarę możliwości, kierowali się do innych szpitali.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie padł ofiarą ataku cyberprzestępców, którzy zainfekowali system informatyczny placówki, szyfrując część danych i blokując do nich dostęp - poinformował w niedzielę rzecznik szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski.
Szczecin: Cyberatak na szpital. "Papierowy tryb pracy"
Do ataku cyberprzestępców na system informatyczny szczecińskiego szpitala doszło w nocy z soboty na niedzielę.
"Szpital pilnie wdrożył procedury awaryjne, w tym m.in. przejście na papierowy tryb pracy. Dyrekcja placówki o ataku niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby i pozostaje z nimi w stałym kontakcie" - zaznaczył Owsik-Kozłowski.
Zapewnił, że mimo tych trudności, zdrowie i życie pacjentów nie są zagrożone.
Szpital nie wstrzymał przyjęć. Apelują do pacjentów
Rzecznik podkreślił, że "obecnie priorytetem dla szpitala jest przywrócenie dostępu do systemu informatycznego i powrót do standardowego trybu pracy".
Szpital nie wstrzymał przyjęć pacjentów, ale zaznacza, że wszystkie wymagane procedury medyczne i administracyjne trwają dłużej. "W związku z tym prosimy pacjentów, by - w miarę możliwości - kierowali się do innych placówek" - zaapelował Owsik-Kozłowski.
