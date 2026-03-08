Obchodzony 8 marca Dzień Kobiet co roku jest jednym z głównych tematów w tym okresie w mediach społecznościowych. Dołączają się do niego także władze państwowe, składające życzenia m.in. swoim pracowniczkom czy funkcjonariuszkom, a także parlamentarzyści.

Tusk na Dzień kobiet: Byłem przygotowany

Osobliwy wpis w portalu X zamieścił premier Donald Tusk. Szef rządu opublikował selfie z kwiatami na pierwszym planie.

" 8 Marca. Dziewczyny przyjechały. Wszystkie. Do dziadka, taty, teścia i męża. Na szczęście byłem przygotowany" - napisał Tusk.

Dzień Kobiet obchodzony jest na całym świecie od wielu lat. Jego geneza związana jest z ruchami robotniczymi, które narodziły się w Europie i Ameryce Północnej na początku XX wieku. 8 marca 1908 r. kobiety z nowojorskiej fabryki tekstylnej zorganizowały strajk, domagając się m.in. równych płac. Właściciel placówki zamknął je w środku, by uniknąć rozgłosu. W fabryce wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 129 kobiet. Rok później, 28 lutego 1909 r., w ramach upamiętnienia ofiar, odbyły się pierwsze obchody dnia kobiet. 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet ustanowiony został w 1910 r.

Za pierwszy dzień obchodów święta kobiet w Polsce uważany był 24 marca 1924 r. Wtedy to w Warszawie rozpoczęły się trzydniowe obrady Zjazdu Rady Naczelnej Koła Polek. Terminu "dzień kobiet" jako pierwsze nie użyły uczestniczki zjazdu, ale redakcja "Kurjera Polskiego".

