Ambasador USA krytykuje zachowanie Brauna. "Ameryka i Trump nie zapomną"

W piątek Grzegorz Braun opublikował w mediach społecznościowych wpis z księgi kondolencyjnej po śmierci Alego Chameneiego. Europoseł pojawił się w tym celu w irańskiej ambasadzie w Warszawie.

Braun złożył "szczere kondolencje z powodu tragicznej śmierci" ajatollaha i skrytykował Stany Zjednoczone za zabicie Chameneiego.

Braun składał kondolencje. Ambasador USA: Obrzydliwe

"Haniebne, tchórzliwe i podstępne zamordowanie Waszego przywódcy wraz z jego najbliższą rodziną stanowi nie tylko akt nikczemnego pogwałcenia tych zasad, ale jest także przejawem upadku cywilizacyjnego i osobistego zdziczenia tych, którzy takiego aktu się dopuścili" - napisał europoseł.

Grzegorz Braun w swoim wpisie w księdze kondolencyjnej pisał też m.in. o tym, że "mimo wszelkich istotnych odmienności" Polskę i Iran łączy "wiele uniwersalnych zasad", do których zaliczył "zakaz stosowania agresji i morderstwa jako narzędzi rozwiązywania sporów" w prawie międzynarodowym. Swoje stanowisko zakończył słowami "Teheran-Warszawa - wspólna sprawa!".

Na działania polityka zareagował ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Ameryka i prezydent Trump nie zapomną, kto jest naszym przyjacielem; i co ważniejsze, kto nim nie jest" - napisał Rose w serwisie X. W swoim drugim wpisie ocenił inicjatywę Brauna jako "obrzydliwą".

