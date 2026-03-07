"Wydawało mi się, że słyszę późnego Gomułkę". Były premier o Czarnku

Były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek został w sobotę przedstawiony jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na przyszłego premiera. - Słyszałem, że mam być maszynistą w tym pociągu, ale kierownikiem pociągu jest i będzie prezes Jarosław Kaczyński. W tym pociągu wszyscy mają swoje miejsce, całe Prawo i Sprawiedliwość - powiedział Czarnek podczas sobotniego kongresu partii.

"Gomułka również miał hopla". Miller o przemówieniu Czarnka

Zdaniem byłego premiera Leszka Millera, w przemówieniu Czarnka głośno wybrzmiała antyniemiecka retoryka.

- Czasami, zwłaszcza kiedy Czarnek akcentował taką antyniemieckość, to zagrożenie ze strony Niemiec, to mi się wydawało, że słyszę późnego Gomułkę (byłego pierwszego I sekretarza KC PZPR - red.), dlatego że Gomułka również miał hopla na punkcie antyniemieckości - stwierdził w programie "Prezydenci i premierzy".

ZOBACZ: Pierwsze wystąpienie kandydata PiS na premiera. Czarnek mówił o "opcji niemieckiej"

- Tylko był trochę bliżej doświadczenia wojennego - stwierdził były prezydent Bronisław Komorowski, odnosząc się do biografii Władysława Gomułki, ukrywającego się przed gestapo podczas II wojny światowej, gdy był on jednym z kluczowych działaczy komunistycznych. Wśród jego priorytetów politycznych było też m.in. doprowadzenie do uznania przez RFN nienaruszalności zachodniej granicy Polski.

- Był bliżej realiów, oczywiście - zgodził się z Komorowskim Miller.

Czarnek nie zostanie premierem? "Z poprzednim wyszło średnio"

Goście Marty Budzyńskiej zwrócili uwagę, że wskazanie przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego kandydata partii na premiera wcale nie musi oznaczać, że po zaplanowanych na 2027 rok wyborach ten wybór zostanie podtrzymany.

- Z poprzednim tak wcześnie zgłoszonym przez Jarosława Kaczyńskiego kandydatem na premiera wyszło średnio, bo był to profesor Gliński, tak zwany "premier z tabletu", który nigdy premierem nie został, tylko na otarcie łez go powołano do funkcji wicepremiera - zauważył Komorowski.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński wskazał kandydata PiS na premiera

Inny przykład z przeszłości przypomniał Jan Krzysztof Bielecki, wskazując na Jana Rokitę, który w 2005 roku miał zostać premierem w zapowiadanej koalicji PO-PiS.

- Był taki premier z Krakowa. Nawet były fantastyczne plakaty, na których pisano "Premier z Krakowa" - przypomniał były szef rządu.

- Oprócz tych plakatów napisali program. On chodził z takim dużym programem i wszyscy powtarzali, że to jest przyszły premier. Potem przyszły wybory, nawet wygrane, powstała koalicja, trochę inna, no i ten premier nie był premierem - dodał Bielecki, wspominając rząd w latach 2005-2007 tworzony przez PiS, Ligę Polskich Rodzin i Samoobronę.

W programie "Prezydenci i premierzy" zaakcentowano też postawę Jarosława Kaczyńskiego, który choć jest liderem swojego stronnictwa politycznego, sam nie aspiruje do funkcji szefa rządu. Był nim tylko przez nieco ponad rok w latach 2006-2007, zastępując Kazimierza Marcinkiewicza. Podczas ośmioletnich rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2023 Prezesami Rady Ministrów byli Beata Szydło i Mateusz Morawiecki.

- Chcę zwrócić uwagę na pewien obyczaj, który się utrwala, mianowicie lider partii Jarosław Kaczyński już w ogóle nie pretenduje do tego, żeby uchodzić za tego, który ma być premierem - zauważył były prezydent Bronisław Komorowski.

- Na całym świecie jednak lider partii sam walcząc o zwycięstwo, jest tym, który ma w praktyce pokazać że jego poglądy, jego zachowania mają się przenosić na realną władzę. Jarosław Kaczyński chyba od tego ucieka, co oznacza, że albo po prostu słabnie albo wie, że pan Czarnek jest tylko na trochę - podsumował.

Artykuł aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni