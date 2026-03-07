"Wojna na Bliskim Wschodzie trwa, a chaos się rozprzestrzenia" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk, dodając, że ceny ropy idą w górę.

Premier wskazał, że Biały Dom rozważa możliwość zniesienia nałożonych na rosyjską ropę sankcji. "Kto tu jest prawdziwym zwycięzcą?" - pytał.

The war in the Middle East continues and chaos is spreading. Oil prices are going up. Washington may lift sanctions on Russian oil. Who is the real winner here? — Donald Tusk (@donaldtusk) March 7, 2026

Tusk reaguje na zapowiedzi Białego Domu. Część sankcji na Rosję zostanie zniesiona?

Słowa Tuska są nawiązaniem do zasygnalizowanej przez amerykańskiego ministra finansów Scotta Bessenta zmiany w reżimie sankcyjnym. Na antenie Fox Business polityk odniósł się do czwartkowego zniesienia przez Indie restrykcji na zakup rosyjskiej ropy znajdującej się na tankowcach.

- Indie spisały się bardzo dobrze. Prosiliśmy ich, aby jesienią przestali kupować rosyjską ropę objętą sankcjami. I tak zrobili. Zamierzali zastąpić ją ropą amerykańską, ale aby złagodzić tymczasową lukę w dostawach ropy na świecie, pozwoliliśmy im na przyjmowanie rosyjskiej ropy – powiedział minister. - Możemy znieść sankcje na inną rosyjską ropę – dodał.

- Na wodach znajdują się setki milionów baryłek ropy objętej sankcjami i w istocie, znosząc sankcje, Ministerstwo Skarbu może stworzyć podaż – powiedział Bessent. - Przyglądamy się temu. Będziemy regularnie ogłaszać środki mające na celu odciążenie rynku - zapowiedział.

Minister finansów USA uspokaja: Nie przyniesie to Rosji znaczących korzyści

W piątek ceny ropy Brent przekroczyły poziom 90 dolarów za baryłkę. Od początku wojny z Iranem ceny wzrosły niemal o 40 proc., głównie ze względu na zamknięcie Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 1/5 ropy transportowanej drogą morską.

W czwartek Bessent ogłosił, że sankcjami nie będzie objęta sprzedaż ropy naftowej załadowanej na tankowce przed 5 marca. Dotyczy to tylko ropy rozładowywanej w indyjskich portach kupowanej przez podmioty z Indii. Licencja obowiązuje do 4 kwietnia.

Minister twierdzi, że to tymczasowe rozwiązanie "nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskim władzom, ponieważ autoryzuje jedynie transakcje dotyczące ropy, która już utknęła na morzu".

