Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, został w sobotę wskazany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na kandydata na premiera.

"A więc trzy Konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć" - rozpoczął swój wpis Donald Tusk, odnosząc się do wyboru Przemysława Czarnka, uważanego za przedstawiciela bardziej radykalnego skrzydła Prawa i Sprawiedliwości.

Czarnek kandydatem na premiera. Tusk zapowiada "grę o wszystko"

"Jedno jest pewne: w 2027 Polskę czeka gra o wszystko" - dodał szef rządu, wskazując na zaplanowane na ten rok wybory parlamentarne.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński wskazał kandydata PiS na premiera

- Słyszałem, że mam być maszynistą w tym pociągu, ale kierownikiem pociągu jest i będzie prezes Jarosław Kaczyński. W tym pociągu wszyscy mają swoje miejsce, całe Prawo i Sprawiedliwość - powiedział Czarnek.

Jak stwierdził, "w tym pociągu szybkich prędkości, który będzie jechał po zwycięstwo dla Polski, na pierwszych miejscach muszą siedzieć ludzie niezwykle doświadczeni". Czarnek wspomniał tu byłych premierów Beatę Szydło i Mateusza Morawickiego oraz byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

Kandydat na premiera atakuje Tuska. Nawiązał do "zakutych łbów"

Czarnek chwilę po ogłoszeniu wyboru skrytykował rządzącą koalicję, w tym samego Tuska.

- Jak się żyje Polakom, jakie niebezpieczeństwa czyhają na naszą niepodległość? Ona szanowni państwo idzie w strasznie złym kierunku. Polska dzisiaj rządzona przez Tuska, Sikorskiego, Kierwińskiego i wielu innych jest Polską chaosu, zamieszania, krzywdy ludzkiej - mówił Czarnek.

ZOBACZ: Pierwsze wystąpienie kandydata PiS na premiera. Czarnek mówił o "opcji niemieckiej"

Jego zdaniem "zwykli Polacy trzymają w pionie Polskę", pomimo "duszenia Polski" przez premiera.

Polityk PiS nawiązał również m.in. do słów Donalda Tuska, który mianem "zakutych łbów" nazwał swoich przeciwników politycznych w nagraniu o finansowaniu Huty Stalowa Wola ze środków z europejskiego programu SAFE.

- "Zakute łby" mówi do was wszystkich, do zwykłych normalnych Polaków. Mówił "zakute łby", jak nie będzie SAFE to nie będzie 20 miliardów złotych tu w Stalowej Woli, tu w tej hucie. W walce o Polskę nogi nie podstawiamy. Jak ktoś podstawi nogę, Polska przegra, my razem z nią. Tu się nogi nie podstawia, więc jak jestem zakuty łeb i wy wszyscy, to mówimy do Tuska: pusty łbie, bo lepiej być zakutym niż pustym - oświadczył były wojewoda lubelski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni