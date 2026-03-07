Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że zgłoszenie do centrali wpłynęło w sobotę o godz. 11:23. Według świadków w rejonie Starorobociańskiego Wierchu jeden z turystów nagle przewrócił się, prawdopodobnie stracił przytomność, po czym zsunął się po śniegu stromym zboczem w kierunku Kończystego Wierchu.

Tragedia w Tatrach. TOPR publikuje komunikat

"Turyści obecni na miejscu stwierdzili u poszkodowanego brak oddechu i natychmiast rozpoczęli resuscytację. Na miejsce wypadku niezwłocznie skierowano śmigłowiec z załogą ratowników. Po dotarciu w rejon zdarzenia ratownicy zostali desantowani przy poszkodowanym i rozpoczęli zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Po około 30 minutach resuscytacji lekarz TOPR stwierdził zgon turysty" - przekazano w opublikowanym komunikacie.

ZOBACZ: 40 lat ratował ludzi w górach. Zmarł Andrzej Gąsienica-Józkowy

Ciało zmarłego mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem. To kolejny tej zimy tragiczny wypadek w Tatrach. W ostatnich dniach lutego po słowackiej stronie gór dwóch Polaków zginęło po zejściu lawiny. Wcześniej odnaleziono też ciało turysty, który wyruszył samotnie na Orlą Perć.

Ratownicy przypominają, że warunki w Tatrach są trudne. Rano szlaki są zmrożone i śliskie, natomiast po południu śnieg staje się mokry, ciężki i przepadający. W wyższych partiach gór niezbędne jest posiadanie zimowego sprzętu turystycznego – raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC. W Tatrach obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

