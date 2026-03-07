Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej m.in. z wiceszefem MON Cezarym Tomczykiem - był pytany o kwestię ustawy wdrażającej program SAFE. Sikorski wskazał, że ustawa, która trafiła na biurko prezydenta, ma stworzyć tarczę antykorupcyjną oraz umożliwić realizację projektów w różnych resortach.

Unijny program SAFE. Jasna deklaracja Sikorskiego

- Ustawa, którą mamy nadzieję prezydent podpisze, nie jest ustawą o przyjęciu SAFE. SAFE, wzmocnienie polskiej obronności to był priorytet polskiej prezydencji i Polska SAFE przyjmie. Pierwszych przelewów z Brukseli spodziewamy się w ciągu kilku tygodni - stwierdził Sikorski. Zauważył, że ustawa ma stworzyć tarczę antykorupcyjną, ale też umożliwić realizację projektów w innych resortach, m.in. wzmocnić Straż Graniczną, ochronę ludności cywilnej czy mobilność wojskową.

ZOBACZ: Prezydent zaprasza premiera. Znamy temat

Według szefa MSZ, ewentualne prezydenckie weto do ustawy byłoby z jego strony "sprzeniewierzeniem się roli zwierzchnika sił zbrojnych".

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński i prezydent Karol Nawrocki wyszli w środę z inicjatywą opracowania programu "SAFE 0 proc.", zakładającego, że środki finansowe na pokrycie kosztów zbrojeń dla Polski pozyskane byłyby poprzez wykorzystanie rezerw banku centralnego.

Pomysł skorzystania z rezerw walutowych postulował już w przeszłości były wicepremier i minister finansów prof. Grzegorz Kołodko. Już w marcu ubiegłego roku na łamach Money.pl wskazywał, że w trudnych czasach nie można wykluczać "działań nieortodoksyjnych" W programie "Punkt Widzenia Szubartowicza" prof. Kołodko przyznał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem.

- Z oczywistych powodów jako profesjonaliście, jako byłemu politykowi, jako obywatelowi Rzeczypospolitej, a także jako podatnikowi, o których interesy podobno politycy tak strasznie się martwią, zastanawiałem się i dalej się zastanawiam, w jaki sposób rozsądnie finansować wydatki publiczne - mówił.

Co z "SAFE 0 proc."? Sikorski mówi o uzupełnieniu

Do tej propozycji odniósł się wicepremier Sikorski, który podkreślił, że chciałby, aby było jasne, że strona amerykańska przekazała - tak rządowi, jak i prezydenckiej kancelarii - że USA "nie mają nic przeciwko instrumentowi SAFE".

Szefa MSZ dopytywano, czy spodziewa się, że premier dostanie od prezydenta projekt, który ma być alternatywą czy uzupełnieniem programu SAFE.

ZOBACZ: "Kawa na ławę i jedziemy". Tusk wprost o "SAFE 0 proc."

Sikorski mówił, że biorąc uwagę to, co dotąd zaprezentował Pałac Prezydencki, nie jest to alternatywa dla programu SAFE i może być jedynie jego uzupełnieniem, który uwzględnia listę rezerwową projektów dotyczących potrzeb polskiego wojska.

Podkreślał, że te opowieści o jakimś zagrożeniu dla polskiej suwerenności w wyniku tego, że wzmocnimy wojsko polskie, to jest jakiś kompletny absurd". Mówił, że SAFE nie ma tzw. kamieni milowych, a jedynie ogólne zasady wykorzystania środków europejskich. - To znaczy: nie wolno kraść i pieniądze muszą pójść na to, na co zostały zakontraktowane - podsumował.

Prezydent ma czas na podjęcie decyzji ws. ustawy wdrażającej program SAFE do 20 marca. Karol Nawrocki wielokrotnie mówił, że jego wątpliwości budzi m.in. kwestia warunkowości. Prezydent może podpisać ustawę lub odmówić podpisania (tzw. weto ustawodawcze) i z umotywowanym wnioskiem przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Sejm może zaś większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, odrzucić weto prezydenta. Prezydent ma również prawo, w przypadku wątpliwości prawnych, złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni