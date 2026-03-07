Rosyjskie ataki rakietowe w Ukrainie. Polskie wojsko poderwało myśliwce

"W związku z atakami rakietowymi Federacji Rosyjskiej, wykonującej uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - wskazano w komunikacie wydanym nad ranem przez DORSZ.

Jak dodano, działania są związane z obowiązującymi procedurami. Poinformowano, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego postawione zostały w stan najwyższej gotowości.

Ataki rakietowe w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

DORSZ zapewniło, że aktywność podjęta przez polskie lotnictwo ma charakter prewencyjny i służy zabezpieczeniu naszej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - napisano w oświadczeniu.

Kilkanaście minut później wydano kolejny komunikat, w którym wskazano, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. "Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami rakietowymi Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone" - powiadomiono.

Naziemne systemy obronne i rozpoznawcze powróciły do standardowej działalności operacyjnej. "Wojsko Polskie, zgodnie z założeniami operacji "Wschodnia Zorza", na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w oświadczeniu DORSZ.

Nocne uderzenie Rosjan. Trafiono budynki mieszkalne, są ofiary śmiertelne

Nocny zmasowany atak rakietowy wymierzony był m.in. w Kijów. Według ukraińskich mediów, na terenie miasta doszło do co najmniej kilku eksplozji.

Uderzenia miały również miejsce w Charkowie. Zniszczony został pięciopiętrowy budynek. Według agencji Unian, pod jego gruzami odnaleziono ciała czterech osób. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Niewykluczone, że liczba ofiar wzrośnie.

"W wyniku ostrzału zniszczono wejścia od 1. do 5. piętra oraz lokale mieszkalne na czwartym i piątym piętrze sąsiedniego budynku" - napisano w raporcie ukraińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Jak dodano, co najmniej 10 osób - w tym dwoje dzieci - odniosło obrażenia.

