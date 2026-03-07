Prezydent Iranu o wstrzymaniu ataków na sąsiednie kraje. Podał warunek

Masud Pezeszkian zapewnił, że Iran nie żywi do zaatakowanych sąsiadów wrogości, i przeprosił za dotychczasowe uderzenia, wyjaśniając, że wynikały one z błędnej komunikacji we władzach irańskich.

- Uważam, że konieczne jest przeproszenie krajów sąsiednich, które zostały zaatakowane. Nie zamierzamy najeżdżać krajów sąsiednich - powiedział irański prezydent. Poinformował, że tymczasowe kierownictwo nakazało siłom zbrojnym, by od tej pory nie atakowały krajów sąsiednich, chyba że irańskie siły zostaną zaatakowane z ich terytorium jako pierwsze.

Prezydent Iranu przeprasza sąsiadów. Zapowiedział zakończenie ataków na ich kraje

Prezydent Iranu zapewnił, że jego kraj nigdy nie podda się Izraelowi i Stanom Zjednoczonym. Stwierdził, że przeciwnicy Teheranu "muszą zabrać swoje marzenia o bezwarunkowej kapitulacji narodu irańskiego do grobu".

Agencja AP zauważyła, że krótko przed publikacją sobotniego przemówienia Iran ponownie wystrzelił pociski w kierunku Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie ataki Iran przeprowadza uderzenia w cele w krajach Zatoki Perskiej. Pezeszkian jest członkiem trzyosobowej tymczasowej rady przywódczej, która sprawuje władzę w kraju do czasu wyboru nowego najwyższego przywódcy w miejsce zabitego w pierwszym dniu nalotów ajatollaha Ali Chameneiego.

W piątek prezydent USA Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że "nie będzie żadnej umowy z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ!"

Kiedy zakończą się ataki na Iran? Biały Dom zabrał głos

Serwis Axios podał, że Marco Rubio zapewnił członków rządu państw Bliskiego Wschodu, że amerykańsko-izraelskie ataki na Iran mają potrwać jeszcze "kilka tygodni". Zaznaczył, że aktualnie celem działań prowadzonych przeciwko Teheranowi ma być likwidacja irańskich wyrzutni rakietowych, fabryk przemysłu zbrojeniowego oraz zapasów amunicji.

Według informacji przekazanych państwom arabskim przez Marco Rubio celem Białego Domu nie jest obalenie reżimu. Jednocześnie miał stwierdzić, że Waszyngton chce, aby "Iranem rządził ktoś inny". Sekretarz stanu zaprzeczył, jakoby USA prowadziły z Iranem negocjacje dotyczące ewentualnego porozumienia pokojowego czy rozbrojenia. Ocenił, że rozmowy mogłyby "zaszkodzić realizacji celów militarnych" USA.

Wcześniej prezydent USA deklarował, że chce uczestniczyć w wyborze nowego irańskiego przywódcy. Syna zabitego ajatollaha, który - według nieoficjalnych informacji - miałby zająć stanowisko po swoim ojcu nazwał "przeciętniakiem" i zapewnił, że Waszyngton nie zgodzi się na to, by objął funkcję Najwyższego Przywódcy Iranu.

