Jak poinformowała KW PSP w Rzeszowie, w akcji wzięło udział ponad 50 strażaków z 13 zastępów straży pożarnych. Służby otrzymały informację o pożarze ok. 11:30. W momencie rozpoczęcia akcji służb, ogniem objęty był cały drewniany dom.

Pożar w powiecie bieszczadzkim. Spłonął ośrodek wypoczynkowy

"Z budynku, jeszcze przed przyjazdem strażaków, ewakuowało się siedem osób, dwóm z nich ratownicy medyczni udzielili pomocy" - napisano w komunikacie. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane.

- Dom spłonął całkowicie, dogaszanie potrwa jeszcze kilkadziesiąt minut. Trwa przeszukiwanie pogorzeliska, czy nie ma dodatkowych zarzewi ognia. Akcja kończy się, jednostki już wracają do baz. O przyczynach nie możemy mówić, ustali je policja - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl st. bryg. mgr inż. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Jest to jedna z ocalałych willi dawnego Ośrodka Łowiecko-Wypoczynkowego z czasów PRL (oddanego do użytku 16 grudnia 1973 r.), włączonego do rządowego kompleksu Ośrodka Rady Ministrów w Arłamowie, w którym gościli ówcześni dygnitarze, m.in. Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Valéry Giscard d’Estaing, czy Josip Broz-Tito.

