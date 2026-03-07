Pożar w ośrodku wypoczynkowym na Podkarpaciu. "Dom spłonął całkowicie"

W miejscowości Trójca w powiecie bieszczadzkim (woj. podkarpackie) doszło do pożaru w ośrodku wypoczynkowym. Budynek spłonął całkowicie, przyczyny pojawienia się ognia nie są znane. Według doniesień służb, siedem osób ewakuowało się przed przybyciem strażaków.

Dwa obrazy przedstawiające akcję straży pożarnej. Lewy obraz pokazuje strażaków z wozami strażackimi i wężami gaśniczymi na trawiastym terenie. Prawy obraz pokazuje płonący budynek w lesie, z dymem unoszącym się w powietrzu i wężami gaśniczymi rozłożonymi na ziemi.
KP PSP w Ustrzykach Dolnych
W ośrodku wypoczynkowym w Trójcy doszło do pożaru

Jak poinformowała KW PSP w Rzeszowie, w akcji wzięło udział ponad 50 strażaków z 13 zastępów straży pożarnych. Służby otrzymały informację o pożarze ok. 11:30. W momencie rozpoczęcia akcji służb, ogniem objęty był cały drewniany dom.

Pożar w powiecie bieszczadzkim. Spłonął ośrodek wypoczynkowy

"Z budynku, jeszcze przed przyjazdem strażaków, ewakuowało się siedem osób, dwóm z nich ratownicy medyczni udzielili pomocy" - napisano w komunikacie. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane.

 

- Dom spłonął całkowicie, dogaszanie potrwa jeszcze kilkadziesiąt minut. Trwa przeszukiwanie pogorzeliska, czy nie ma dodatkowych zarzewi ognia. Akcja kończy się, jednostki już wracają do baz. O przyczynach nie możemy mówić, ustali je policja - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl st. bryg. mgr inż. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

 

 

 

Jest to jedna z ocalałych willi dawnego Ośrodka Łowiecko-Wypoczynkowego z czasów PRL (oddanego do użytku 16 grudnia 1973 r.), włączonego do rządowego kompleksu Ośrodka Rady Ministrów w Arłamowie, w którym gościli ówcześni dygnitarze, m.in. Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Valéry Giscard d’Estaing, czy Josip Broz-Tito.

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
