Podczas konwencji PiS w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Krakowie Jarosław Kaczyński wskazał kandydata partii na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Został nim Przemysław Czarnek. W tym samym miejscu PiS ogłosił w przeszłości swoich kandydatów na prezydentów: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera

Kandydat PiS na premiera stwierdził, że Polska obecnie znajduje się w podobnej sytuacji jak w 2015 r., gdy Kaczyński ogłosił Andrzeja Dudę kandydatem PiS na prezydenta. - Polska tonęła, była duszona przez rządy Platformy Obywatelskiej, nie było pieniędzy na nic. Nie było żadnej polityki prorodzinnej, żadnych inwestycji - wymieniał Czarnek.

Podkreślił, że to w hali "Sokoła" "rodziła się odwaga, która doprowadziła do zwycięstwa" PiS. - Tutaj w hali "Sokoła" jest napisane: "wspólna moc zdoła nas tylko ocalić". Wspólna moc, nasza wspólna moc, da zwycięstwo Polsce - zaznaczył.

- Jak się żyje Polakom, jakie niebezpieczeństwa czyhają na naszą niepodległość? Ona szanowni państwo idzie w strasznie złym kierunku. Polska dzisiaj rządzona przez Tuska, Sikorskiego, Kierwińskiego i wielu innych jest Polską chaosu, zamieszania, krzywdy ludzkiej - mówił Czarnek. Jego zdaniem "zwykli Polacy trzymają w pionie Polskę", pomimo tego co robi premier Donald Tusk. - Pomimo tego duszenia Polski - dodał.

Czarnek zaznaczył, że "chce Polski normalnej i prawdziwej, która pracuje, buduje, wychowuje dzieci, chroni nasze bezpieczeństwo i ratuje życie". - Tą Polską prawdziwą chcemy się zająć, tę Polskę prawdziwą chcemy przywrócić Polakom, tak żeby ona była na pierwszym miejscu, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie, żeby miał jasność, że to na niego stawia to państwo i jego będzie chronić - mówił. - My tym zwykłym Polakom musimy pomóc, bo Polska nie jest własnością polityków. Polska jest własnością Polaków - wszystkich - dodał.

Czarnek mówił o "opcji niemieckiej". Przypomniał słowa Tuska

Czarnek przypominał, że Kaczyński, wskazując na Koalicję Obywatelską, "nazwał ich kiedyś zakamuflowaną opcją niemiecką". - Pamiętacie te ataki, że dzieli, że mówi nieprawdę. Otóż szanowni państwo nie ma już zakamuflowanej opcji niemieckiej. Ona bezwstydnie przerodziła się w jawną opcję niemiecką, która dzisiaj rządzi - oświadczył Czarnek.

Polityk PiS nawiązał również do słów Donalda Tuska. Mianem "zakutych łbów" szef rządu nazwał swoich przeciwników politycznych w nagraniu o finansowaniu Huty Stalowa Wola ze środków z europejskiego programu SAFE.

- "Zakute łby" mówi do was wszystkich, do zwykłych normalnych Polaków. Mówił "zakute łby", jak nie będzie SAFE to nie będzie 20 miliardów złotych tu w Stalowej Woli, tu w tej hucie. W walce o Polskę nogi nie podstawiamy. Jak ktoś podstawi nogę, Polska przegra, my razem z nią. Tu się nogi nie podstawia, więc jak jestem zakuty łeb i wy wszyscy, to mówimy do Tuska: pusty łbie, bo lepiej być zakutym niż pustym - oświadczył Czarnek.

