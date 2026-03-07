Rozporządzenie EU 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. określa prawa pasażerów linii lotniczych oraz zobowiązania przewoźników. Zgodnie z nim za opóźnienie czy odwołanie lotu przysługuje zadośćuczynienie, pod warunkiem, że zdarzenie nie jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, takim jak wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Nie każde opóźnienie ma znaczenie

Samoloty nie odlatują z punktualnością komunikacji miejskiej. Dlatego kilkuminutowe opóźnienie nie jest powodem do roszczeń. Zgodnie z rozporządzeniem EU 261/2004 dochodzić swych praw można dopiero przy przesunięciu w czasie lotu:

o co najmniej dwie godziny w przypadku lotów do 1500 kilometrów

o co najmniej trzy godziny w przypadku lotów na terytorium Unii Europejskiej dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości 1500-3500 kilometrów

o co najmniej cztery godziny w przypadku innych lotów

Wówczas (zależnie od opóźnienia) pasażerowie mogą liczyć na posiłek i coś do picia, zakwaterowanie czy transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Skorzystanie z tych form pomocy nie wyklucza prawa do odszkodowania.

Na jakie odszkodowanie można liczyć?

W przypadku opóźnienia, odwołania lotu czy odmowy wejścia na pokład (overbooking) pasażer ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości:

250 EUR w przypadku lotów do 1500 kilometrów

400 EUR w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 kilometrów ( i lotów poza UE na odległość 1500-3500 km)

600 EUR w przypadku innych lotów

Jeśli przewoźnik zaproponuje lot alternatywny, może zmniejszyć wysokość odszkodowania o 50 proc., pod warunkiem, że czas przylotu nie przekracza tego zaplanowanego pierwotnie o:

dwie godziny w przypadku lotów do 1500 kilometrów

trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 kilometrów

innych lotów na odległość 1500-3500 kilometrów

Nie zawsze przysługuje odszkodowanie. Są wyjątki

Nawet przy bardzo dużych opóźnieniach przewoźnik nie będzie za nie odpowiedzialny, jeśli są skutkiem sytuacji nadzwyczajnych. Jak doprecyzowano w rozporządzeniu EU 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.:

"Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika".

Osoby, których loty na Bliski Wschód zostały odwołane z powodu napiętej sytuacji politycznej w regionie, mogą więc nie otrzymać odszkodowania.

Jak wyjaśnia portal prawo.pl, przewoźnik nie ma obowiązku wypłaty rekompensaty, jeżeli udowodni, że zmiana lotu była wynikiem tzw. siły wyższej, czyli nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć mimo podjęcia wszystkich racjonalnych działań.

