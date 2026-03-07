Serwis Iran International podał w środę, że nowym najwyższym przywódcą Iranu miał zostać Modżtaba Chamanei, syn zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku ajatollaha Alego Chameneiego.

Tymczasem portal Times of Israel powiadomił w sobotę, powołując się na izraelskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, że Modżtaba Chamanei miał zostać ranny w ataku lotniczym przeprowadzonym przez Izrael w tym tygodniu.

Modżtaba Chamanei miał być celem ataku Izraela

Syna ajatollaha Alego Chameneiego "wciąż żyje, mimo że w ubiegłym tygodniu padł ofiarą ataku lotniczego" - czytamy. Według oceny Izraela Modżtaba Chamenei został w wyniku nalotu ranny.

Modżtaba Chamenei typowany jest na następcę swojego ojca jako najwyższy przywódca duchowo-polityczny - przekazał "New York Times". Doniesienia dziennika pojawiły się po tym, jak Iran International - powołując się na "poinformowane źródła" - podał, że syn Chameneiego miał zostać już wybrany przez Zgromadzenie Ekspertów.

Według gazety, która powoływała się na irańskich urzędników zaznajomionych z przebiegiem obrad, duchowni mają pewne zastrzeżenia co do ogłoszenia Modżtaby najwyższym przywódcą, bo obawiają się, że mogłoby to zwiększyć prawdopodobieństwo, że stanie się on celem ataków ze strony USA i Izraela.

Izrael przeprowadził atak na syna Chameneiego? Wojsko o nalocie na miasto Kom

Rzecznik Sił Obronnych Izraela generał Effie Defrin zapytany w sobotę o proces mianowania nowego irańskiego przywódcy, zauważył, że izraelska armia we wtorek "wzięła na celownik" budynek w mieście Kom, gdzie obradować miało 88-osobowe Zgromadzenie Ekspertów, odpowiedzialne za wybór nowego najwyższego przywódcy. Woskowy podkreślał, że Teheran będzie nadal koncentrować się na działaniach mających na celu mianowanie - jak to określił - "nowego przywódcy terrorystów Iranu".

Defrin informował w zeszłym tygodniu, że izraelskie siły czekają na informacje o wynikach ataku na miasto Kom. Według irańskich doniesień budynek był w dużej mierze pusty, gdy Izrael ogłosiły atak.

