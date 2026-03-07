Według szacunków projekt może przejąć nawet 5 proc. ruchu, który dziś przechodzi przez Kanał Panamski

Nowa trasa może obsługiwać około 1,4 miliona kontenerów rocznie i skrócić transport między oceanami do kilku godzin

Wartość projektu to około 7,5 miliarda dolarów (ok. 27-30 mld zł)

Projekt został oficjalnie zatwierdzony w 2019 roku. Jak podaje Automotive Logistics, w lutym 2025 roku prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum poinformowała, że zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę 2026 roku. Według zapowiedzi końcowe prace budowlane mają potrwać do czerwca.

Jeśli inwestycja zostanie ukończona zgodnie z planem, korytarz może stać się alternatywną trasą transportową między Oceanem Spokojnym a Atlantykiem.

300 kilometrów przez najwęższy pas Meksyku

Trasa przecina przesmyk Tehuantepec (a to najwęższa część kraju, łącząca Amerykę Północną z Ameryką Środkową) i ma połączyć port Salina Cruz nad Pacyfikiem z portem Coatzacoalcos nad Zatoką Meksykańską.

iStock

Linia kolejowa przez przesmyk Tehuantepec ma mieć ponad 300 kilometrów długości. Zakłada się, że pociągi towarowe będą w stanie pokonać ją w czasie krótszym niż sześć godzin. Dla porównania, sam rejs przez Kanał Panamski trwa zazwyczaj od 8 do 10 godzin.

ZOBACZ: Najdłuższy podwodny tunel świata powstaje w Europie. Tuż obok Polski

Infrastruktura obejmuje modernizację linii kolejowych, a także:

rozbudowę portów

autostrad

budowę parków przemysłowych wzdłuż całej trasy

Alternatywa dla Kanału Panamskiego

Zwolennicy projektu wskazują, że projekt może częściowo odciążyć Kanał Panamski. W ostatnich latach jego funkcjonowanie było utrudnione z powodu suszy, która doprowadziła do spadku poziomu wody w jeziorze Gatún i ograniczenia liczby statków mogących korzystać z kanału.

Szacuje się, że meksykański korytarz mógłby przejąć nawet do 5 proc. ruchu, który obecnie odbywa się przez Kanał Panamski. Jak donosi portal Ecoticias, infrastruktura ma docelowo obsługiwać około 1,4 miliona kontenerów rocznie.

Z kolei przedstawiciele Zarządu Kanału Panamskiego zaznaczają, że ich trasa wciąż pozostaje najpopularniejszym rozwiązaniem dla armatorów. Kanał zapewnia dostęp do ponad 180 szlaków morskich, które łączą około 170 krajów i blisko dwa tysiące portów na świecie.

ZOBACZ: Chcesz taniej wyskoczyć na wiosenny urlop? Wraca bon turystyczny

Jednocześnie w ostatnich latach funkcjonowanie kanału było okresowo utrudnione przez niedobory wody. System śluz działa dzięki zasobom jezior Gatún i Alajuela, a ich poziom w czasie suszy znacząco spadł.

W rezultacie władze kanału musiały ograniczyć liczbę przepraw oraz wprowadzić limity dla części statków. Dane Panama Canal Authority wskazują, że w 2024 roku liczba rejsów przez kanał była wyraźnie niższa niż w poprzednich latach. Szacunkowo o około 29 proc.

Choć rok później sytuacja częściowo się ustabilizowała dzięki powrotowi opadów, eksperci zwracają uwagę, że w przyszłości zmiany klimatu mogą ponownie wpływać na przepustowość.

Pojawiają się obawy o środowisko

Projekt o wartości około 7,5 miliarda dolarów ma również pobudzić rozwój gospodarczy południowego Meksyku (wstępne szacunki to do 5 proc. PKB). W trakcie jego realizacji powstało już kilkaset miejsc pracy, a wzdłuż trasy planowane jest utworzenie stref przemysłowych i logistycznych.

Zwolennicy inwestycji wskazują także na potencjalne korzyści środowiskowe. Transport kolejowy może zużywać mniej paliwa na tonę przewożonego ładunku niż transport drogowy, a w niektórych analizach wskazuje się, że przeniesienie części przewozów na kolej może ograniczyć emisję gazów cieplarnianych związanych z transportem towarów.

ZOBACZ: Gigantyczny projekt na pustyni stał się faktem. O tej atrakcji mówi świat

Jednocześnie projekt budzi obawy części naukowców i organizacji społecznych. Przesmyk Tehuantepec należy do regionów Meksyku o dużej bioróżnorodności, a planowane inwestycje przemysłowe mogą prowadzić do degradacji środowiska naturalnego, jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia.

Wśród lokalnych społeczności pojawiają się również obawy dotyczące zmian w strukturze własności ziemi oraz możliwych wywłaszczeń związanych z rozwojem infrastruktury.

Dodatkowe pytania o bezpieczeństwo projektu pojawiły się po wypadku z grudnia 2025 roku w stanie Oaxaca. Doszło tam do wykolejenia pociągu pasażerskiego Tren Interoceánico, który przewoził około 250 osób.

Jak poinformowała agencja Reutera, w katastrofie zginęło co najmniej 13 osób, a 98 zostało rannych.

Nowa trasa handlowa może wpłynąć także na europejskie firmy

Zmiany w globalnych szlakach transportowych mogą mieć znaczenie również dla europejskich firm, w tym przedsiębiorstw z Polski. Kanał Panamski jest jedną z najważniejszych tras światowego handlu, dlatego każda alternatywna droga przewozu towarów może wpływać na koszty transportu oraz czas dostaw.

ZOBACZ: Chiny zbudowały tunel na środku pustyni. Co kryje się 560 metrów pod ziemią?

Zwłaszcza jeśli nowy korytarz transportowy zacznie przyciągać inwestorów i firmy logistyczne działające w regionie Ameryki Północnej i Łacińskiej. Dla części przedsiębiorstw może to oznaczać łatwiejszy dostęp do rynku meksykańskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl