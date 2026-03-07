W sobotę Jarosław Kaczyński poinformował podczas sobotniego kongresu Prawa i Sprawiedliwości, że kandydatem partii na stanowisko premiera będzie Przemysław Czarnek. Do potencjalnego przyszłego szefa rządu zwrócił się w mediach społecznościowych lider innego prawicowego ugrupowania, Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Czarnek kandydatem PiS na premiera. Dziewięć pytań Mentzena

"Gratulacje Przemku! Jak widzę Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego" - rozpoczął swój wpis Mentzen.

ZOBACZ: "Wydawało mi się, że słyszę późnego Gomułkę". Były premier o Czarnku

Polityk zadał Czarnkowi publicznie dziewięć pytań, związanych w dużej mierze z kierunkami polityki Prawa i Sprawiedliwości.

"1. Jak oceniasz politykę covidową PiS? 2. Zamknąłbyś ponownie szkoły? A co myślisz o zamknięciu kościołów? 3. Jak oceniasz zgodę MM (Mateusza Morawieckiego - red.) na Zielony Ład, KPO, unijne podatki i unijny dług? 4. Czy dalej jesteś za KSeF i systemem kaucyjnym, które wprowadziliście? 5. Co sądzisz o polityce migracyjnej PiS? 6. Nowy Ład był dobrą reformą? 7. Akceptujesz w całości politykę rządu PiS względem Ukrainy? 8. Co myślisz o zmianie ustawy o IPN pod dyktando Izraela w kilka godzin? 9. Czy Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym?" - wyliczał lider Konfederacji.

"Mamy to samo zdanie". Czarnek zapowiedział odpowiedź

Do wpisu odniósł się sam zainteresowany, który zapowiedział, że odpowie na wszystkie zadane pytania.

"Drogi Sławku. Dziękuję Ci za szczere - jak mam nadzieję - gratulacje. Podyskutujmy. Odpowiem Ci kompleksowo na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Prywatnie i publicznie" - zapewnił były minister edukacji i nauki.

ZOBACZ: Pierwsze wystąpienie kandydata PiS na premiera. Czarnek mówił o "opcji niemieckiej"

"Bo i ja i Ty - jak wierzę - mamy to samo zdanie, które już kilka miesięcy temu Ci napisałem na X.... Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu prawicy" - dodał Czarnek.

"Zgadzam się, że tym razem potrzebujemy rządu odpowiedzialnej prawicy. Będziemy mieli wiele miesięcy na wyjaśnienie powyższych kwestii. Dobrego wieczoru!" - zareagował lider Konfederacji.

- Słyszałem, że mam być maszynistą w tym pociągu, ale kierownikiem pociągu jest i będzie prezes Jarosław Kaczyński. W tym pociągu wszyscy mają swoje miejsce, całe Prawo i Sprawiedliwość - powiedział Czarnek podczas sobotniego kongresu partii.

