W piątek Wołodymyr Zełenski wizytował brygady skoncentrowane w okolicach Drużkiwki i odznaczył tamtejszych obrońców. Według informacji przekazanych przez ukraińskiego prezydenta, Rosjanie przygotowują w tym regionie wiosenne natarcie.

ZOBACZ: Ukraińcy zatrzymani na Węgrzech. Zwrot w sprawie po decyzji rządu

- Rosjanie nie wycofują się z wojny i tutaj, w obwodzie donieckim, przygotowują ofensywę na wiosnę. Ważne jest, aby nasze pozycje były silne. Ważne jest, aby nasze brygady były odpowiednio zaopatrzone - mówił Zełenski w nagraniu.



- Wojownicy bronią swoich pozycji z godnością. I w ten sposób nasz kraj, nasza dyplomacja i nasz naród również będą silne - powiedział ukraiński prezydent.

Zełenski ostrzega Zachód. Los Donbasu może podzielić każdy region

Prezydent Ukrainy zwrócił się także do europejskich przywódców i Białego Domu, twierdząc, że działania Rosjan na froncie w Ukrainie należy postrzegać w związku z zawiązaniem się całej koalicji autorytarnych reżimów.

ZOBACZ: Trump postawił Iranowi warunek zakończenia wojny. "Uczyńmy go ponownie wielkim"



- Wszyscy nasi partnerzy - w Stanach Zjednoczonych, w Europie i gdzie indziej - powinni jasno zrozumieć, że przyjaźń między Putinem, reżimem irańskim, Koreą Północną, Łukaszenką i innymi służy tylko jednemu celowi: umożliwieniu im robienia tego, co zrobili z naszym Donbasem, gdziekolwiek zechcą - powiedział Zełenski.



- Złu trzeba położyć kres. Ukraińcy tutaj, w Donbasie, dokładnie to robią - powiedział ukraiński prezydent.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni