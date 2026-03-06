Zełenski pojechał na front. Ostrzegł Zachód przed kolejną ofensywą
- Rosjanie nie rezygnują z wojny i tu, w obwodzie donieckim, przygotowują ofensywę na wiosnę - powiedział Wołodymyr Zełenski w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy w piątek wizytował front w okolicach Drużkiwki i wręczył odznaczenia walczącym tam żołnierzom. W nagraniu zwrócił się do przywódców państw europejskich i Donalda Trumpa.
W piątek Wołodymyr Zełenski wizytował brygady skoncentrowane w okolicach Drużkiwki i odznaczył tamtejszych obrońców. Według informacji przekazanych przez ukraińskiego prezydenta, Rosjanie przygotowują w tym regionie wiosenne natarcie.
- Rosjanie nie wycofują się z wojny i tutaj, w obwodzie donieckim, przygotowują ofensywę na wiosnę. Ważne jest, aby nasze pozycje były silne. Ważne jest, aby nasze brygady były odpowiednio zaopatrzone - mówił Zełenski w nagraniu.
- Wojownicy bronią swoich pozycji z godnością. I w ten sposób nasz kraj, nasza dyplomacja i nasz naród również będą silne - powiedział ukraiński prezydent.
Zełenski ostrzega Zachód. Los Donbasu może podzielić każdy region
Prezydent Ukrainy zwrócił się także do europejskich przywódców i Białego Domu, twierdząc, że działania Rosjan na froncie w Ukrainie należy postrzegać w związku z zawiązaniem się całej koalicji autorytarnych reżimów.
- Wszyscy nasi partnerzy - w Stanach Zjednoczonych, w Europie i gdzie indziej - powinni jasno zrozumieć, że przyjaźń między Putinem, reżimem irańskim, Koreą Północną, Łukaszenką i innymi służy tylko jednemu celowi: umożliwieniu im robienia tego, co zrobili z naszym Donbasem, gdziekolwiek zechcą - powiedział Zełenski.
- Złu trzeba położyć kres. Ukraińcy tutaj, w Donbasie, dokładnie to robią - powiedział ukraiński prezydent.
