Jak informuje policja, zaginiona aktorka ma około 160 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała, rude/kasztanowe włosy i szare oczy. W dniu zaginięcia Magdalena Majtyka ubrana była w jeansowe spodnie oraz czerwony sweter. Na ramieniu 41-latka niosła dużą torbę. Policja zwraca także uwagę na piegi w okolicach nosa zaginionej.

Mundurowi apelują, by osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Magdaleny Majtyki, proszone są o pilny kontakt z policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, kontaktując się z najbliższą jednostką lub jednostką prowadzącą sprawę, czyli Komisariatem Wrocław-Krzyki pod nr tel. 47 87116 00.

O zaginięciu aktorki napisał także jej mąż Piotr Burtys. "Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze" - czytamy we wpisie.

Magdalena Majtyka zaginęła. Trwają działania policji

"Od wczoraj (czwartku - red.) trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informację proszę o informowanie policję lub rodzinę pod nr. tel. 508507755. Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy" - napisał Burtys.

Magdalena Majtyka to aktorka teatralna i filmowa oraz choreografka. Znana jest m.in. z filmów i seriali "Pan Samochodzik i Templariusze", "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Kabaret Śmierci" oraz gościnnie w produkcjach "1670", "Ojciec Mateusz", "Pierwsza Miłość" i "Na Wspólnej".

bp/wka / polsatnews.pl