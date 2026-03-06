Zaginęła aktorka Magdalena Majtyka. Grała w znanych serialach. "Madziu, wróć"

Zaginęła wrocławska aktorka Magdalena Majtyka - poinformowała policja oraz mąż kobiety. 41-latka po raz ostatni była widziana w środę 4 marca. Dotychczas, mimo zaangażowania służb, nie udało się ustalić miejsca jej pobytu. "Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy" - napisał w mediach społecznościowych mąż zaginionej.

Dwa zdjęcia przedstawiające zaginioną aktorkę Magdalenę Majtykę. Lewe zdjęcie to ujęcie z monitoringu przedstawiające kobietę w czerwonym swetrze i jeansach, niosącą torbę. Prawe zdjęcie to portret Magdaleny Majtyki.
Dolnośląska Policja
Zaginiona aktorka Magdalena Majtyka, poszukiwania prowadzi policja

Jak informuje policja, zaginiona aktorka ma około 160 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała, rude/kasztanowe włosy i szare oczy. W dniu zaginięcia Magdalena Majtyka ubrana była w jeansowe spodnie oraz czerwony sweter. Na ramieniu 41-latka niosła dużą torbę. Policja zwraca także uwagę na piegi w okolicach nosa zaginionej.

 

Mundurowi apelują, by osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Magdaleny Majtyki, proszone są o pilny kontakt z policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, kontaktując się z najbliższą jednostką lub jednostką prowadzącą sprawę, czyli Komisariatem Wrocław-Krzyki pod nr tel. 47 87116 00.

 

 

O zaginięciu aktorki napisał także jej mąż Piotr Burtys. "Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze" - czytamy we wpisie.

Magdalena Majtyka zaginęła. Trwają działania policji

"Od wczoraj (czwartku - red.) trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informację proszę o informowanie policję lub rodzinę pod nr. tel. 508507755. Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy" - napisał Burtys.

 

Magdalena Majtyka to aktorka teatralna i filmowa oraz choreografka. Znana jest m.in. z filmów i seriali "Pan Samochodzik i Templariusze", "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Kabaret Śmierci" oraz gościnnie w produkcjach "1670", "Ojciec Mateusz", "Pierwsza Miłość" i "Na Wspólnej".

 

