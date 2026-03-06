Wróciła pierwsza grupa ewakuowanych Polaków. "Witamy z powrotem na polskiej ziemi!"

Polska

Pierwsza grupa Polaków, którzy zostali ewakuowani wojskowym transportem lotniczym z rejonu Bliskiego Wschodu, dotarła w piątek nad ranem do Polski. Akcja była koordynowana przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Witamy z powrotem na polskiej ziemi!" - przekazano w komunikacie MSZ.

Samolot pasażerski z napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA" na kadłubie, zaparkowany na lotnisku w nocy. Widoczne schody prowadzące do drzwi samolotu, pojazdy obsługi lotniskowej oraz drabina.
PAP/Leszek Szymański
Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu

"Po godz. 03.00 samoloty B737 Sił Powietrznych RP bezpiecznie przetransportowały do kraju 109 osób. Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód koordynowało Dowództwo Operacyjne RSZ, a siły i środki wydzieliło Dowództwo Generalne RSZ" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Samoloty wylądowały na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Pierwsi ewakuowani już w Polsce. Wylądowały dwa samoloty

"Realizacja ewakuacji była możliwa dzięki współpracy Wojska Polskiego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Premierem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej" - dodano.

 

 

 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że grupa ewakuowanych Polaków, która po godz. 3 przyleciała do Polski, przyjechała do Omanu autokarami z Dubaju, a następnie przyleciała do Polski dwoma samolotami w ramach transportu medycznego. 

 

"Witamy z powrotem na polskiej ziemi!" - napisało MSZ.

 

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 marca postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z Bliskiego Wschodu. Wniosek został złożony przez premiera Donalda Tuska. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Pierwsi Polacy wrócili z Dubaju. "Do końca nie wierzyłem, że to się uda"
jp / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BLISKI WSCHÓDDOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCHDUBAJZEWAKUACJAMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHOMANPOLSKAZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 