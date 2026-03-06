Wróciła pierwsza grupa ewakuowanych Polaków. "Witamy z powrotem na polskiej ziemi!"
Pierwsza grupa Polaków, którzy zostali ewakuowani wojskowym transportem lotniczym z rejonu Bliskiego Wschodu, dotarła w piątek nad ranem do Polski. Akcja była koordynowana przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Witamy z powrotem na polskiej ziemi!" - przekazano w komunikacie MSZ.
"Po godz. 03.00 samoloty B737 Sił Powietrznych RP bezpiecznie przetransportowały do kraju 109 osób. Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód koordynowało Dowództwo Operacyjne RSZ, a siły i środki wydzieliło Dowództwo Generalne RSZ" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Samoloty wylądowały na lotnisku Okęcie w Warszawie.
Pierwsi ewakuowani już w Polsce. Wylądowały dwa samoloty
"Realizacja ewakuacji była możliwa dzięki współpracy Wojska Polskiego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Premierem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej" - dodano.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że grupa ewakuowanych Polaków, która po godz. 3 przyleciała do Polski, przyjechała do Omanu autokarami z Dubaju, a następnie przyleciała do Polski dwoma samolotami w ramach transportu medycznego.
"Witamy z powrotem na polskiej ziemi!" - napisało MSZ.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 marca postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z Bliskiego Wschodu. Wniosek został złożony przez premiera Donalda Tuska.
