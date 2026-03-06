Wojna na Bliskim Wschodzie. Media: Rosja przekazuje Iranowi pomoc

Według "The Washington Post" który powołuje się na trzy źródła, Iran wykorzystuje dane otrzymane od rosyjskiego wywiadu do lokalizowania amerykańskich celów, w tym samolotów i okrętów marynarki wojennej w rejonie Bliskiego Wschodu.

Wygląda to na dość kompleksowe wysiłki - powiedział jeden z rozmówców dziennika.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Rosja wspiera Iran

Jak przekazano w publikacji, najnowsze doniesienia są sygnałem, że pośredni udział w wojnie zaczął brać jeden z "konkurentów" USA o potencjalne nuklearnym. Nie jest jednak jasne, jaki dokładnie zakres ma rosyjska pomoc.

Wiadomo, że wsparcie sojusznika ma znaczenie dla Iranu, którego zdolności do lokalizowania sił amerykańskich jest ograniczony.

Ambasada Rosji w Waszyngtonie nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w tej sprawie. Oficjalnie Moskwa wzywała do zakończenia działań wojennych, które nazwała "niesprowokowanym aktem zbrojnej agresji".

Dwóch z rozmówców dziennika stwierdziło, że Chiny najwyraźniej nie wspierają irańskiej obrony, pomimo bliskich powiązań między tymi dwoma krajami.

"Sześciu amerykańskich żołnierzy zginęło, a kilku innych zostało rannych podczas ataku irańskich dronów w niedzielę w Kuwejcie. Iran wystrzelił tysiące jednokierunkowych dronów i setki rakiet w amerykańskie pozycje wojskowe, ambasady i cywilów, podczas gdy wspólna amerykańsko-izraelska kampania uderzyła w ponad 2 tys. irańskich celów - w tym stanowiska rakiet balistycznych, siły morskie i przywództwo kraju" - czytamy.

Precyzyjne trafienia Iranu. Zapasy USA się kurczą

Analitycy ocenili, że wymiana informacji wywiadowczych wpisywałaby się w schemat irańskich ataków na siły USA, w tym na infrastrukturę dowodzenia i kontroli, radary i tymczasowe konstrukcje, takie jak ta w Kuwejcie, gdzie zginęło sześcioro żołnierzy. W ostatnich dniach zaatakowano również bazę CIA w ambasadzie USA w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej.

Iran "dokonuje bardzo precyzyjnych trafień w radary wczesnego ostrzegania lub radary pozahoryzontalne" - powiedziała Dara Massicot, ekspertka ds. rosyjskiej armii w think-tanku Carnegie Endowment for International Peace. "Robią to w bardzo ukierunkowany sposób. Celują w dowodzenie i kontrolę" - dodała.

Nicole Grajewski, która bada współpracę Iranu z Rosją w Centrum Belfera w Harvard Kennedy School, stwierdziła, że irańskie ataki odwetowe charakteryzowały się wysokim poziomem "wyrafinowania", zarówno pod względem celów, jakie Teheran obierał, jak i jego zdolności do pokonania w niektórych przypadkach obrony USA i sojuszników. - Przebijają się przez obronę powietrzną – powiedziała, zauważając, że jakość irańskich ataków wydaje się poprawiać nawet po 12-dniowej wojnie z Izraelem zeszłego lata.

Rozmówcy "WP" zauważyli, że Pentagon szybko zużywa swoje zapasy precyzyjnej broni i pocisków przechwytujących obrony powietrznej.

