Wskaźnik zakażeń wirusem RSV od 23 lutego do 1 marca to blisko 30 przypadków na 100 tys. osób - wynika z aktualnych danych portalu ezdrowie.gov.pl. Na początku stycznia były to trzy przypadki na 100 tys. osób.

Dla porównania - w szczycie zachorowań w ubiegłym roku wskaźnik zakażeń wirusem RSV wyniósł 47,5 przypadków na 100 tys. osób. Od początku lutego spada natomiast wskaźnik zachorowań na grypę.

Tym drugim wirusem zakaża się obecnie 141 osób na 100 tys. w ciągu tygodnia. W tegorocznym szczycie zachorowań na grypę wskaźnik zachorowań wyniósł istotnie więcej, bo 407 przypadków na 100 tys. osób.

Sezon wirusowy. Rośnie liczba chorych na RSV

RSV to powszechny wirus, który atakuje układ oddechowy. Zakażenia RSV występują sezonowo, zwykle w okresie od jesieni do wiosny. RSV leczy się objawowo, nie ma celowanej terapii przeciwwirusowej.

Przed zakażeniem chroni szczepionka, a w przypadku małych dzieci dodatkowo przeciwciała monoklonalne. Osoby dorosłe mogą się zaszczepić w czasie całego sezonu infekcyjnego, ale najlepiej przed jego rozpoczęciem.

Trwa on zwykle od października lub listopada do kwietnia lub maja. Na RSV można chorować więcej niż raz. Wirus ten przenosi się drogą kropelkową, kiedy np. chory kicha, kaszle, przez ręce i przedmioty zanieczyszczone wydzieliną.

Wirus RSV. Jakie są objawy?

Najczęstszymi objawami wirusa RSV to kaszel, kichanie, gorączka, katar, ból gardła oraz ból głowy. Dodatkowo wśród zarażonych niemowląt można zaobserwować drażliwość oraz zmniejszenie apetytu.

Większość zachorowań ma łagodny przebieg, jednak zakażenie wirusem RSV może nasilić dotychczasowe choroby i powodować poważne powikłania, które mogą nawet zagrażać życiu. Wśród powikłań występują zapalenie oskrzelików u dzieci i niemowląt oraz zapalenie płuc.

Choroba jest także najgroźniejsza dla niemowląt, szczególnie wcześniaków, osób starszych, zwłaszcza z chorobami przewlekłymi układu oddechowego, z wadami serca, po przeszczepach, w immunosupresji.

