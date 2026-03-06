Wiosna wygrywa z zimą. Temperatury nie spadną poniżej pewnej granicy
Zima całkowicie przegrywa z wiosną. W Polsce pogodę kształtuje wyż Jannis, dzięki któremu o deszczu i chłodzie możemy zapomnieć. Aura zrobi się bardzo przyjemna i słoneczna w całym kraju. W weekend w ciągu dnia na termometrach pojawią się dwucyfrowe wartości w całym kraju. Pogoda na Dzień Kobiet zapowiada się równie atrakcyjnie jak w sobotę.
- Wyż Jannis przynosi Polsce słoneczną i spokojną aurę
- Nadchodzący weekend zaoferuje dwucyfrowe temperatury w całym kraju
- Nocami nadal możliwe są przymrozki - najsilniejsze w kotlinach górskich
- Dzień Kobiet 2026 zapowiada się słonecznie i ciepło, idealnie na aktywności na świeżym powietrzu
Kontrolę nad pogodą w Polsce przejął rozległy wyż Jannis. Dzięki temu możemy się cieszyć w piątek spokojną, słoneczną aurą w całym kraju. Zbliżający się weekend przyniesie dwucyfrowe temperatury do wszystkich regionów.
Wiosna dotrze do wszystkich części Polski. Mróz tylko w nocy
Chociaż wciąż mamy kalendarzową zimę, pogoda od kilku dni jest już typowo wiosenna. Dzieje się tak dzięki rozległym wyżom, które kształtują pogodę w naszej części Europy. W najbliższych dniach się to nie zmieni - będzie ciepło i bez opadów.
Nocami wciąż pojawiają się przymrozki, które lokalnie w kotlinach górskich mogą sięgać nawet -7 st. C. Po wschodzie słońca temperatury rosną jednak błyskawicznie. Od soboty w całym kraju w ciągu dnia temperatury nie spadną poniżej 10 st. C. W pierwszej połowie weekendu tyle pokażą termometry na północy, zaś w centrum będzie około 13, a na południu nawet 16 st. C.
Na niebie praktycznie nie będzie chmur. Wyjątkiem będzie północno-zachodnia Polska, gdzie z czasem pojawi się więcej ciemnych obłoków. Nawet tam jednak nie powinna spaść nawet kropla deszczu.
Jedynym niekorzystnym zjawiskiem w sobotę mogą być poranne mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. Powinny się jednak rozwiać przed południem. Praktycznie cały dzień będzie ciepły i spokojny.
Pogoda na Dzień Kobiet 2026. Nie będzie jednocyfrowych wartości
8 marca zapowiada się na dzień wręcz stworzony do spotkań na świeżym powietrzu i romantycznych, wiosennych spacerów. Pogoda w niedzielę w niemal całym kraju znowu będzie pełna słońca.
Dzień Kobiet będzie pogodny, a więcej chmur tym razem pojawi się na zachodzie. W reszcie Polski będzie bardzo pogodnie. Tak jak w sobotę druga połowa weekendu będzie ciepła: temperatury wyniosą od 11 do 14 st. C. W żądnym rejonie nie powinniśmy się spodziewać jednocyfrowych wartości.
W cieszeniu się przyjazną pogodą przez cały weekend nie przeszkodzi wiatr, który zarówno w sobotę, jak i niedzielę będzie słaby.
