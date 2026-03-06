Viktor Orban uderza w Ukrainę. Tranzytu przez Węgry nie będzie
Premier Węgier Viktor Orban przekazał, że zatrzyma ważne dla Ukrainy transporty tranzytowe przez jego kraj - podało węgierskie radio państwowe. Jak dodał szef rządu w Budapeszcie, "nie wpuścimy Ukrainy do Unii Europejskiej".
Słowa Viktora Orbana to ciąg dalszy eskalacji napiętych stosunków między Węgrami a Ukrainą. W tle jest spór o tranzyt rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń", który został przerwany. Jak wytłumaczył Kijów, awaria jest efektem rosyjskiego ostrzału i koniecznej naprawy. Z kolei w czwartek Wołodymyr Zełenski zagroził Orbanowi, że siłom zbrojnym przekaże jego adres.
Rurociąg naftowy "Przyjaźń" jest nieczynny od końca stycznia 2026 roku, kiedy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Operator ukraińskiego systemu rurociągów naftowych Ukrtransnafta przekazał, że został on poważnie uszkodzony i jest remontowany. Rurociąg "Przyjaźń" to główny szlak transportujący rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację.
Z kolei premier Węgier twierdzi, że Kijów celowo wstrzymał tranzyt. Jak napisał w mediach społecznościowych, Węgry "nie będą się biernie przyglądać" zamknięciu rurociągu i "podejmą niezbędne środki zaradcze" do czasu wznowienia dostaw.
Wśród środków zaradczych miały się zapowiedziano brak dostaw oleju napędowego z Węgier na Ukrainę, odmowa udzielenia Ukrainie jakiejkolwiek pożyczki wojskowej i brak poparcia dla sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, przez co 20. pakiet kolejnych zostanie odrzucony.
