Orban uderza w Ukrainę. Tranzytu przez Węgry nie będzie

Słowa Viktora Orbana to ciąg dalszy eskalacji napiętych stosunków między Węgrami a Ukrainą. W tle jest spór o tranzyt rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń", który został przerwany. Jak wytłumaczył Kijów, awaria jest efektem rosyjskiego ostrzału i koniecznej naprawy. Z kolei w czwartek Wołodymyr Zełenski zagroził Orbanowi, że siłom zbrojnym przekaże jego adres.

Rurociąg naftowy "Przyjaźń" jest nieczynny od końca stycznia 2026 roku, kiedy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Operator ukraińskiego systemu rurociągów naftowych Ukrtransnafta przekazał, że został on poważnie uszkodzony i jest remontowany. Rurociąg "Przyjaźń" to główny szlak transportujący rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację.

Z kolei premier Węgier twierdzi, że Kijów celowo wstrzymał tranzyt. Jak napisał w mediach społecznościowych, Węgry "nie będą się biernie przyglądać" zamknięciu rurociągu i "podejmą niezbędne środki zaradcze" do czasu wznowienia dostaw.

Wśród środków zaradczych miały się zapowiedziano brak dostaw oleju napędowego z Węgier na Ukrainę, odmowa udzielenia Ukrainie jakiejkolwiek pożyczki wojskowej i brak poparcia dla sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, przez co 20. pakiet kolejnych zostanie odrzucony.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy nie mogą w wrócić do kraju. "Coś lata nad głowami, z okna widać dym" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl