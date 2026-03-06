Ukrywał się przez 16 lat. Znaleźli go w specjalnej "skrytce"

Mieszkaniec powiatu radomskiego poszukiwany był dwoma listami gończymi, a przed organami ścigania ukrywał się przez 16 lat. Listy gończe wydane były przez Prokuraturę Rejonową Radom-Wschód oraz Prokuraturę Okręgową w Radomiu.

Mężczyzna poszukiwany był w związku z oszustwem oraz wyrządzeniem szkody w obrocie gospodarczym.

Gdy policjanci dotarli na posesję 65-latka, ten ukrywał się w specjalnej "skrytce", która znajdowała się między drzwiami. Mężczyzna trafi teraz do aresztu w celu odbycia zaległej kary.

Dwa listy gończe i 16 lat w ukryciu. Policjanci znaleźli go w specjalnej "skrytce"

Radomska policja podkreśla, iż funkcjonariusze regularnie przeglądają stare, niewykryte sprawy dotyczące poszukiwanych, jak również tych, którzy od wielu lat ukrywają się przed organami ścigania.

"Poszukiwani, aby uniknąć spotkania ze stróżami prawa, często wybierają różne miejsca na swoje kryjówki, licząc na to, iż pozostaną bezkarni. Radomscy kryminalni po raz kolejny udowodnili, że tropią osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości aż do skutku, tak aby poniosły konsekwencje swoich czynów" - czytamy w komunikacie policji.

red / polsatnews.pl