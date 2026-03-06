Jak poinformował rzecznik rządu w Budapeszcie, "Węgry zamierzają wydalić wszystkich siedmiu obywateli Ukrainy, którzy zostali zatrzymani podczas transportu gotówki i złota z Austrii na Ukrainę".

Zoltan Kovacs dodał, że ekipa transportująca gotówkę i złoto była "nadzorowana przez byłego generała Służb Bezpieczeństwa Ukrainy oraz byłego majora Sił Powietrznych Ukrainy". Grupie miały pomagać "osoby z doświadczeniem wojskowym".

Ukraina. Siedmiu obywateli zostało zatrzymanych na Węgrzech

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha napisał w nocy z czwartku na piątek, że władze Węgier wzięły w czwartek jako zakładników siedmiu obywateli Ukrainy, pracowników banku Oszczadbank SA. Jak poinformował, zatrzymani Ukraińcy jechali dwoma samochodami banku z Austrii na Ukrainę, przewożąc gotówkę w ramach regularnych przewozów.

"Mamy tu do czynienia z wzięciem ich przez Węgry jako zakładników i kradzieżą pieniędzy" - ocenił Sybiha. W piątek powtórzył na X, że Kijów domaga się natychmiastowego uwolnienia swoich obywateli. "Konsulowie nadal nie otrzymali pozwolenia na dostęp do siedmiu obywateli Ukrainy, wziętych jako zakładnicy w Budapeszcie. Strona węgierska nie przedstawiła żadnych wyjaśnień" – oznajmił minister.

Węgry. Obywatele Ukrainy podejrzewani o pranie brudnych pieniędzy

Krajowa Administracja Podatkowa i Celna Węgier (NAV) poinformowała w oświadczeniu, że prowadzi postępowanie karne w sprawie podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez przewoźników z Ukrainy, którzy w czwartek zostali zatrzymani na Węgrzech.

Z komunikatu NAV wynika, że zatrzymano siedmiu obywateli Ukrainy, w tym byłego generała ukraińskich służb specjalnych, oraz dwa opancerzone pojazdy do transportu gotówki, które przewoziły łącznie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota z Austrii na Ukrainę. Według komunikatu tylko w tym roku przez terytorium Węgier przetransportowano na Ukrainę ponad 900 mln dolarów, 420 mln euro i 146 kg złota.

"Śledztwo jest prowadzone we współpracy z węgierskim centrum antyterrorystycznym. Ukraińska służba konsularna została natychmiast powiadomiona o rozpoczęciu procedury, ale jak dotąd nie otrzymano od niej żadnego komentarza w tej sprawie" - napisała NAV. Węgierski portal Telex podał, że pojazdy zatrzymano w czwartek przy stacji benzynowej przy autostradzie M5. W akcji uczestniczyli węgierscy antyterroryści.

MSZ Węgier: Żądamy wyjaśnień, to ogromna ilość gotówki

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zażądał od rządu w Kijowie wyjaśnień w sprawie tranzytu gotówki przez kraj po zatrzymaniu siedmiu obywateli Ukrainy. Zaznaczył w swoim oświadczeniu, że Węgry chcą wiedzieć, czy Ukraina jedynie przewoziła gotówkę przez Węgry, czy też pieniądze te zostały "wykorzystane przez kogoś tutaj, na Węgrzech, lub na korzyść kogoś na Węgrzech".

"Mamy szereg poważnych pytań. Po pierwsze, to ogromna ilość gotówki i zastanawiamy się, dlaczego Ukraińcy muszą transportować tak dużą jej ilość. Jeśli to prawda, że jest to transakcja między bankami, to słusznie nasuwa się pytanie, dlaczego banki nie rozliczają się między sobą przelewem, dlaczego konieczne jest transportowanie tak dużej ilości gotówki i dlaczego musi się to odbywać przez Węgry" – dodał.

"Pytania te pojawiają się głównie dlatego, że tym transportom gotówki towarzyszą osoby mające wyraźne powiązania z ukraińskimi służbami specjalnymi. Domagamy się wyjaśnienia, dlaczego Ukraińcy w ostatnich miesiącach przetransportowali przez Węgry tak ogromną ilość gotówki. Na co są przeznaczane te pieniądze i do kogo należą?" – podkreślił Szijjarto.

