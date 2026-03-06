Po rozpoczętym w sobotę ataku USA i Izraela na Iran, wpływowy zwolennik Donalda Trumpa Tucker Carlson skrytykował amerykańskiego prezydenta. To były dziennikarz Fox News, który zasłynął nie tylko z otwartego wspierania protrumpowskiego ruchu MAGA, ale też m.in. z wywiadu z Władimirem Putinem, w którym nie przeciwstawiał się kremlowskiej narracji.

Tym razem jednak Carlson zdecydował się na publiczną krytykę Trumpa po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie. - To jest wojna Izraela. To nie jest wojna Stanów Zjednoczonych. Ta wojna nie jest prowadzona w imię amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, tego, aby Stany Zjednoczone były bezpieczniejsze lub bogatsze - uznał, określając konflikt jako "okropny i zły".

Trump odpowiada Carlsonowi. "Nie jest wystarczająco mądry"

Na te słowa zareagował amerykański prezydent w czwartkowym wywiadzie dla ABC News, odpowiadając że "Tucker zbłądził". - Wiedziałem to od dawna, on nie jest już częścią MAGA. MAGA ratuje nasz kraj, przywraca mu wielkość. MAGA to Ameryka na pierwszym miejscu. Tucker nie jest tego częścią i nie jest wystarczająco mądry, żeby to zrozumieć - stwierdził Trump.

Mimo głośnego sporu, który odbił się szerokim echem w światowych mediach, Carlson w kolejnym komentarzu do swojego stanowiska nieco złagodził swoją retorykę. - Są chwile, kiedy Trump mnie irytuje, tak jak teraz, gdy sprawa dotyczy mnie - powiedział w rozmowie z "The Independent" i dodał że "zawsze będzie go kochał, bez względu na to, co o nim mówi".

