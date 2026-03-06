W piątkowym oświadczeniu Donald Trump poinformował, że jedynym sposobem na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie jest kapitulacja władz Iranu. W zamian za to, Stany Zjednoczone gwarantują Teheranowi pomoc w odbudowie jego gospodarki. Jednym z warunków jest jednak powołanie nowych władz sprzyjających polityce Trumpa.

"Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją! Po tym, a także po wyborze wspaniałego i akceptowalnego przywódcy (przywódców), my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby uchronić Iran przed zagładą, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej" - pisał polityk.

Wojna w Iranie. Trump stawia Teheranowi warunek

Wpis prezydenta pojawił się w momencie, gdy Izrael bombardował strategiczne cele irańskiego reżimu oraz obiekty Hezbollahu w Bejrucie. Jak zapowiadał sekretarz obrony USA Pete Hegseth, wkrótce gwałtownie wzrosną również amerykańskie ataki na Teheran.

To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta, w której rości on sobie prawo do wyboru nowego przywódcy Iranu. W przeciwieństwie do zapewnień sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, Trump twierdzi, że zmiana reżimu w Teheranie jest jednym z celów wojny.

Swój internetowy wpis zakończył hasłem bezpośrednio nawiązującym do jego kampanii prezydenckiej. - "Iran będzie miał wielką przyszłość. Uczyńmy Iran znowu wielkim!" - napisał Trump.

Nowe władze w Teheranie. Prezydent USA ma już swoje typy

W czwartkowym wywiadzie dla telewizji NBC News zaznaczył, że zamierza "oczyścić" Teheran z obecnych władz, a co więcej - ma już kilku potencjalnych kandydatów na nowych przywódców. Nie wymienił nazwiska żadnego z nich, jednak przyznał, że "obserwuje" ich zdolności.

Dodał przy tym, że inwazja lądowa na Iran straciła sens, ponieważ kraj nie dysponuje już potencjałem militarnym. - To strata czasu. Stracili wszystko. Stracili marynarkę wojenną. Stracili wszystko, co mogli stracić – ocenił Trump.

- Chcemy wejść i oczyścić wszystko. Nie chcemy kogoś, kto odbudowywałby (dotychczasowy reżim) w 10 lat – podkreślił.

