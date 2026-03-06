Napięcia między Baku a Teheranem rosną po tak, jak w czwartek Irańczycy uderzyli w miasto Nachiczewan. - Terytorium Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej znalazło się pod ostrzałem bezzałogowych statków powietrznych wystrzelonych przez państwo irańskie. Celem ataku były lotnisko międzynarodowe w Nachiczewan i jego terminal terminalowy, szkoła oraz inne obiekty cywilne - mówił podczas pilnie zwołanego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Azerbejdżanu prezydent Ilham Alijew.

Azerbejdżan wycofuje dyplomatów i stawia wojsko w stan gotowości

W związku z zagrożeniem ze strony irańskich władz w piątek zapadła decyzja o wycofaniu azerskich placówek dyplomatycznych z tego kraju. - Na rozkaz prezydenta Ilhama Alijewa wydano polecenie ewakuowania naszej ambasady w Teheranie i konsulatu generalnego w Tebrizie z Iranu, a instrukcje te są już wdrażane. Nie możemy narażać życia naszych obywateli - powiedział szef azerbejdżańskiego MSZ na konferencji prasowej.

Bajramow przekazał również, że w zawiązku z napięciami w regionie "gotowość bojowa sił zbrojnych została podniesiona do maksymalnego poziomu".

ZOBACZ: Iran uderzył na cel w Azerbejdżanie. Baku zapowiada "środki odwetowe"

Azerbejdżańska Państwowa Agencja Prasowa podała również, że premier Ali Asadow odbył rozmowę z wiceprezydentem Turcji Cevdetem Yılmazem. Tematem była sytuacja związana z atakami. Wcześniej obrona powietrzna NATO zestrzeliła irańską rakietę, która zmierzała w turecką przestrzeń.

"Urzędnicy podkreślili, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan natychmiast po incydencie przekazał prezydentowi Ilhamowi Alijewowi wyrazy wsparcie dla narodu azerskiego - co jest wyraźnym przejawem niezachwianego braterstwa i solidarności między oboma krajami" - podała agencja.

Irańskie drony zaatakowały Nachiczewan

"Cztery osoby cywilne odniosły obrażenia w czwartek w atakach irańskich dronów na szkołę i lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej" - podało ministerstwo spraw zagranicznych w Baku. Resort wezwał ambasadora Iranu, a Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych kraju w stan gotowości i zagroził odwetem. Iran zaprzecza, by wystrzelił drony w stronę Azerbejdżanu.

Relacje między Azerbejdżanem i Iranem od dawna są napięte, a bliskie stosunki Baku z Tel Awiwem wywołują gniew Teheranu.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneiego. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni