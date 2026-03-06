W maju 2025 r. sąd w Krasnodarze skazał Jelizawietę E. na karę do 10 lat pozbawienia wolności. Kobieta pełniła funkcję kierowcy w zorganizowanej grupy przestępczej, która porywała dla okupu handlarzy narkotyków.

Rosjanka urodziła córkę w więzieniu. Ma ją wychować i za 14 lat wrócić za kratki

Przed rozpoczęciem odbywania wyroku kobieta zaszła w ciążę i w kolonii karnej urodziła córkę. Wówczas zaczęła pisać skargi, domagając się kasacji wyroku.

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej rozpatrzył jej wniosek, jednak nie zdecydował się na kasację. Zamiast tego zastosowano niecodzienne rozwiązanie - odroczenie kary na 14 lat.

"Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uznał argumenty zawarte w skardze za warte rozważenia, zwolnił Jelizawietę E. z aresztu i odroczył wykonanie kary do czasu osiągnięcia przez jej dziecko wieku 14 lat" - cytuje wyrok RIA.

Sąd Najwyższy zdecydował. Nietypowy wyrok nawet jak na Rosję

Kobieta skazana w maju 2025 r. powróci do kolonii około 2030 r. i będzie musiała w niej spędzić nawet dziewięć lat.

Nietypowa decyzja rosyjskiego Sądu Najwyższego ma być podyktowana charakterem działalności kobiety w zorganizowanej grupie przestępczej. Jelizawieta E. w odróżnieniu od innych członków, miała nie stosować przemocy wobec porwanych, a ponadto przyznała się do winy.

