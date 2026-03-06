Nowy gracz na Bliskim Wschodzie. "Moskwa chciała zaangażować się w wojnę"

Świat Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP

Rosja dostarczyła Iranowi informacje pomocne w rażeniu amerykańskiego wojsk - podała agencja AP. Według źródeł w amerykańskiej administracji Kreml miał pomagać Teheranowi w namierzaniu amerykańskich okrętów i samolotów w regionie Bliskiego Wschodu. USA bagatelizują te doniesienia. -  Nie ma to żadnego znaczenia w kontekście operacji wojskowych w Iranie - skomentowała rzeczniczka Białego Domu.

Widok na miasto z dymiącymi budynkami w tle, górami w oddali.
PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Rosja ma przekazywać Iranowi informacje wywiadowcze pomocne w ostrzale amerykańskich celów wojskowych

Według źródeł AP w amerykańskiej administracji Rosja zaangażowała się w wojnę na Bliskim Wschodzie, przekazując Iranowi informacje wywiadowcze przydatne w prowadzeniu ostrzału amerykańskich celów wojskowych. 

 

"To pierwszy sygnał, że Moskwa chciała zaangażować się w wojnę, którą USA i Izrael rozpoczęły tydzień temu przeciwko Iranowi" - podała agencja.

Media: Moskwa przekazuje Iranowi dane wywiadowcze

O rosyjskie zaangażowanie w Iranie dziennikarze zapytali podczas konferencji prasowej rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt. Te nie zdementowała doniesień, ani ich nie potwierdziła, stwierdzając, że zaangażowanie Kremla "nie ma znaczenia"

 

-  Nie ma to żadnego znaczenia w kontekście operacji wojskowych w Iranie, ponieważ całkowicie ich dziesiątkujemy - powiedziała  Leavitt.


Źródła podkreślają, że amerykański wywiad nie dysponuje informacjami co do tego, jakie dane Rosjanie mogli przekazać Iranowi

Rzecznik Kremla: Prowadzimy dialog ze stroną irańską

Doniesień amerykańskiej  agencji nie potwierdził także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podkreślił on jednak, że Moskwa współpracuje z sojuszniczym Iranem. Pieskow zaznaczył także, że Teheran nie zwrócił się jak dotąd do Rosji z prośbą o pomoc militarną.


- Prowadzimy dialog ze stroną irańską, z przedstawicielami władz Iranu i z pewnością będziemy kontynuować ten dialog - przekazał Pieskow.

 

BIAŁY DOMMOSKWAROSJAŚWIATUSAWOJNA NA BLISKIM WSCHODZIEWOJNA W IRANIE

