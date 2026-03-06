Nowy gracz na Bliskim Wschodzie. "Moskwa chciała zaangażować się w wojnę"
Rosja dostarczyła Iranowi informacje pomocne w rażeniu amerykańskiego wojsk - podała agencja AP. Według źródeł w amerykańskiej administracji Kreml miał pomagać Teheranowi w namierzaniu amerykańskich okrętów i samolotów w regionie Bliskiego Wschodu. USA bagatelizują te doniesienia. - Nie ma to żadnego znaczenia w kontekście operacji wojskowych w Iranie - skomentowała rzeczniczka Białego Domu.
Według źródeł AP w amerykańskiej administracji Rosja zaangażowała się w wojnę na Bliskim Wschodzie, przekazując Iranowi informacje wywiadowcze przydatne w prowadzeniu ostrzału amerykańskich celów wojskowych.
"To pierwszy sygnał, że Moskwa chciała zaangażować się w wojnę, którą USA i Izrael rozpoczęły tydzień temu przeciwko Iranowi" - podała agencja.
Media: Moskwa przekazuje Iranowi dane wywiadowcze
O rosyjskie zaangażowanie w Iranie dziennikarze zapytali podczas konferencji prasowej rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt. Te nie zdementowała doniesień, ani ich nie potwierdziła, stwierdzając, że zaangażowanie Kremla "nie ma znaczenia".
- Nie ma to żadnego znaczenia w kontekście operacji wojskowych w Iranie, ponieważ całkowicie ich dziesiątkujemy - powiedziała Leavitt.
Źródła podkreślają, że amerykański wywiad nie dysponuje informacjami co do tego, jakie dane Rosjanie mogli przekazać Iranowi.
Rzecznik Kremla: Prowadzimy dialog ze stroną irańską
Doniesień amerykańskiej agencji nie potwierdził także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podkreślił on jednak, że Moskwa współpracuje z sojuszniczym Iranem. Pieskow zaznaczył także, że Teheran nie zwrócił się jak dotąd do Rosji z prośbą o pomoc militarną.
- Prowadzimy dialog ze stroną irańską, z przedstawicielami władz Iranu i z pewnością będziemy kontynuować ten dialog - przekazał Pieskow.
