Nowy gracz na Bliskim Wschodzie. "Moskwa chciała zaangażować się w wojnę"

Według źródeł AP w amerykańskiej administracji Rosja zaangażowała się w wojnę na Bliskim Wschodzie, przekazując Iranowi informacje wywiadowcze przydatne w prowadzeniu ostrzału amerykańskich celów wojskowych.

"To pierwszy sygnał, że Moskwa chciała zaangażować się w wojnę, którą USA i Izrael rozpoczęły tydzień temu przeciwko Iranowi" - podała agencja.

Media: Moskwa przekazuje Iranowi dane wywiadowcze

O rosyjskie zaangażowanie w Iranie dziennikarze zapytali podczas konferencji prasowej rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt. Te nie zdementowała doniesień, ani ich nie potwierdziła, stwierdzając, że zaangażowanie Kremla "nie ma znaczenia".

- Nie ma to żadnego znaczenia w kontekście operacji wojskowych w Iranie, ponieważ całkowicie ich dziesiątkujemy - powiedziała Leavitt.



Źródła podkreślają, że amerykański wywiad nie dysponuje informacjami co do tego, jakie dane Rosjanie mogli przekazać Iranowi.

Rzecznik Kremla: Prowadzimy dialog ze stroną irańską

Doniesień amerykańskiej agencji nie potwierdził także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podkreślił on jednak, że Moskwa współpracuje z sojuszniczym Iranem. Pieskow zaznaczył także, że Teheran nie zwrócił się jak dotąd do Rosji z prośbą o pomoc militarną.



- Prowadzimy dialog ze stroną irańską, z przedstawicielami władz Iranu i z pewnością będziemy kontynuować ten dialog - przekazał Pieskow.

