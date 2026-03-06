Jak podała rosyjska agencja, Pezeszkian podziękował swojemu wieloletniemu sojusznikowi za wsparcie w obliczu wybuchu konfliktu zbrojnego w Iranie. Polityk wyraził wdzięczność za "solidarność z narodem irańskim w trudnej walce o niepodległość". Prezydenci mieli uzgodnić, że kontakty pomiędzy Moskwą a Teheranem "będą kontynuowane różnymi kanałami".

W oświadczeniu Kremla czytamy, że irański prezydent "przedstawił szczegółowe informacje na temat rozwoju sytuacji w obecnej, ostrej fazie konfliktu". Nie doprecyzowano jednak, czy podczas rozmowy podjęto kluczowe decyzje dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie.

Moskwa i Teheran znowu razem. Przywódcy rozmawiali o wojnie w Iranie

Przywódca Federacji Rosyjskiej miał też powtórzyć wcześniejsze apele Moskwy o konieczności natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i jak najszybszego powrotu na drogę dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

"Władimir Putin zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z przywódcami państw członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej" przekazał Kreml.

Podczas rozmowy z irańskim prezydentem Putin miał ponownie złożyć kondolencje z powodu śmierci najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, członków jego rodziny, zaplecza wojskowego i politycznego kraju oraz licznych ofiar cywilnych izraelsko-amerykańskiego ataku.

Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze? Analitycy tłumaczą

Piątkowe oświadczenie Kremla to pierwsze publiczne potwierdzenie kontaktów między Teheranem i Moskwą od momentu rozpoczęcia wojny. Według "Washington Post", oba kraje pozostają w ścisłej współpracy wojskowej. Trzej amerykańscy urzędnicy przekazali, że od soboty Rosja przekazywała Iranowi dane wywiadowcze, umożliwiające skuteczne ataki na siły USA na Bliskim Wschodzie.

Zdaniem analityków wspomniana wymiana informacji wywiadowczych wpisywałaby się w schemat irańskich ataków na siły USA, w tym uderzenie w Kuwejcie, w wyniku którego zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach zaatakowano również bazę CIA w ambasadzie USA w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej.

Ekspertka ds. rosyjskiej armii w think-tanku Carnegie Endowment for International Peace Dara Massicot oceniła, że Iran nie bez powodu "dokonuje bardzo precyzyjnych trafień w radary wczesnego ostrzegania lub radary pozahoryzontalne". Jak dodała, Irańczycy "robią to w bardzo ukierunkowany sposób", a ich głównymi celami są obiekty dowodzenia i kontroli.

Współpraca wojskowa Teheranu z Moskwą trwa już od wielu lat. Iran jest jednym z głównych sponsorów Rosji w wojnie w Ukrainie, przekazując Kremlowi technologię produkcji tanich dronów jednokierunkowych, które wielokrotnie używano do przełamywania obrony powietrznej Kijowa.

