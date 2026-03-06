Prezydent zaprasza premiera i rząd. Znamy temat

Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński przedstawili w środę koncepcję "polski SAFE 0 proc.", który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. - Jeszcze w środę wyślę do premiera i szefa MON zaproszenie na spotkanie - zapowiadał prezydent.

Z ustaleń Polsat News wynika, że oficjalne pismo w sprawie spotkania trafiło do premiera Donalda Tuska. Prezydent zaprosił szefa rządu wraz ze współpracownikami na wtorek, na godz. 15:00. Jego tematem będzie omówienie programu SAFE, czyli unijnej pożyczki na obronność oraz kontrpropozycja prezydencka w tej sprawie, potocznie nazywana "SAFE 0 proc.".

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zator lodowy i zalane domy. Służby nie wykluczają wysadzenia na Wkrze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl