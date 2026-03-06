Prezydent zaprasza premiera i rząd. Znamy temat
Pałac Prezydencki zaprasza Donalda Tuska i członków jego rządu na spotkanie we wtorek o 15.00. Tematem będzie program SAFE - ten unijny, jak i kontrpropozycja Karola Nawrockiego - dowiedział się Polsat News. Oficjalne zaproszenie w tej sprawie trafiło do kancelarii premiera.
Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński przedstawili w środę koncepcję "polski SAFE 0 proc.", który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. - Jeszcze w środę wyślę do premiera i szefa MON zaproszenie na spotkanie - zapowiadał prezydent.
Z ustaleń Polsat News wynika, że oficjalne pismo w sprawie spotkania trafiło do premiera Donalda Tuska. Prezydent zaprosił szefa rządu wraz ze współpracownikami na wtorek, na godz. 15:00. Jego tematem będzie omówienie programu SAFE, czyli unijnej pożyczki na obronność oraz kontrpropozycja prezydencka w tej sprawie, potocznie nazywana "SAFE 0 proc.".
Wkrótce więcej informacji.
