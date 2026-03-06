Prezydent przyznał Ordery Orła Białego. Uhonorował dwie osoby
Polityk i działacz opozycji z czasów PRL Czesław Nowak, a także rzeźbiarz prof. Stanisław Radwański odznaczeni przez prezydenta Orderem Orła Białego. Uroczystość odbyła się w piątek w Pałacu Prezydenckim. Ponadto Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Adam Koperkiewicz, a Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcin Gruchała.
Order Orła Białego to najwyższy order państwowy Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Jest przyznawany za "znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny". Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.
Ordery Orła Białego. Kogo uhonorował Karol Nawrocki?
Czesław Nowak jest prezesem stowarzyszenia "Godność", upamiętniającego historię opozycji demokratycznej w czasach PRL, w szczególności w regionie gdańskim. Nowak był represjonowany w okresie stanu wojennego. Był też posłem na Sejm dwóch kadencji w latach 1989-1993.
Został odznaczony za zasługi dla RP, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową, publiczną i społeczną.
Prof. Stanisław Radwański podobnie jak Czesław Nowak jest szczególnie związany z Gdańskiem. Profesor zwyczajny pełnił m.in. funkcję rektora gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, wchodził też w skład Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
Order Orła Białego przyznany prof. Radwańskiemu związany jest z jego zasługami dla polskiej kultury i sztuki, za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej oraz wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego.
W piątek odznaczenia otrzymali także Adam Koperkiewicz (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski) za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznego dziedzictwa Polski oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, a także prof. Marcin Gruchała (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski) za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia.
