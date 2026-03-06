Nie żyje Magdalena Majtyka. Aktorki poszukiwano od kilku dni

Polska

"Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje" - przekazała Polsat News wrocławska policja. Ciało aktorki znaleziono w piątek w lesie na terenie Biskupic Oławskich. Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury.

Portret Magdaleny Majtyki, polskiej aktorki.
Facebook/Piotr Bartos
Nie żyje 41-letnia aktorka Magdalena Majtyka

"W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci" - dodali policjanci. Złożono również kondolencje rodzinie i bliskim aktorki. 

 

Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących jej śmierci.

Nie żyje Magdalena Majtyka. Aktorkę znaleziono 50 km od domu

Kobietę po raz ostatni widziano w środę 4 marca. Komunikat w sprawie poszukiwań kobiety opublikowała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. 

 

 

 

O zaginięciu aktorki początkowo informował również jej mąż Piotr Bartos. Mężczyzna opublikował w swoich mediach społecznościowych dramatyczny wpis z prośbą o pomoc w poszukiwaniach. "Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze" - czytamy.

 

ZOBACZ: Zaginęła aktorka Magdalena Majtyka. Grała w znanych serialach. "Madziu, wróć"

 

Zaginięcie niezwłocznie zgłoszono służbom, które opublikowały wizerunek kobiety i apelowały o kontakt osoby, które mają jakąkolwiek informację na jej temat. 

 

Magdalena Majtyka była polską aktorką, tancerką i kaskaderką, aktywną w branży od ponad 15 lat. Zagrała w wielu popularnych polskich serialach, takich jak "Komisarz Alex", "Pierwsza miłość" czy "Świat według Kiepskich". W ostatnim czasie pojawiła się również w znanych produkcjach streamingowych: "Breslau" oraz "1670". 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy wracają z Bliskiego Wschodu. Chaos i panika na lotniskach
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
MAGDALENA MAJTYKAPOLICJAPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 