Nie żyje Magdalena Majtyka. Aktorki poszukiwano od kilku dni

"W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci" - dodali policjanci. Złożono również kondolencje rodzinie i bliskim aktorki.

Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących jej śmierci.

Nie żyje Magdalena Majtyka. Aktorkę znaleziono 50 km od domu

Kobietę po raz ostatni widziano w środę 4 marca. Komunikat w sprawie poszukiwań kobiety opublikowała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

O zaginięciu aktorki początkowo informował również jej mąż Piotr Bartos. Mężczyzna opublikował w swoich mediach społecznościowych dramatyczny wpis z prośbą o pomoc w poszukiwaniach. "Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze" - czytamy.

ZOBACZ: Zaginęła aktorka Magdalena Majtyka. Grała w znanych serialach. "Madziu, wróć"

Zaginięcie niezwłocznie zgłoszono służbom, które opublikowały wizerunek kobiety i apelowały o kontakt osoby, które mają jakąkolwiek informację na jej temat.

Magdalena Majtyka była polską aktorką, tancerką i kaskaderką, aktywną w branży od ponad 15 lat. Zagrała w wielu popularnych polskich serialach, takich jak "Komisarz Alex", "Pierwsza miłość" czy "Świat według Kiepskich". W ostatnim czasie pojawiła się również w znanych produkcjach streamingowych: "Breslau" oraz "1670".

