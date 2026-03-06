Dan Scavino opublikował w sieci niespełna minutowe nagranie. Widoczny jest na nim Donald Trump siedzący w Gabinecie Owalnym, a wokół niego gromadzi się szereg duchownych. Niektórzy z nich kładą ręce na ramionach amerykańskiego prezydenta. Poparcia Trumpowi udziela w Ameryce wiele wyznań, głównie związanych z protestantyzmem.

Wideo ukazuje fragment ceremonii, podczas której pastor Tom Mullins z Florydy odczytuje słowa modlitwy. Mullins jest założycielem kościoła liczącego około 30 tys. członków.

Jak przekazał portal baptistnews.com, przywódcy ewangeliczni zgromadzili się w Gabinecie Owalnym wokół prezydenta Donalda Trumpa i modlili się za niego oraz o sukces USA w wojnie z Iranem.

"Poprowadź go w trudnych czasach". Duchowni modlą się za Trumpa

- Modlimy się o dalsze błogosławieństwo i łaski dla niego. Modlimy się o mądrość z nieba, która napełni jego serce i umysł. Panie, Ty go poprowadź go w tych trudnych czasach, z którymi się dziś zmagamy. Modlę się o Twoją łaskę i chronienie go. Modlę się o Twoją łaskę i ochronę naszych wojsk i wszystkich mężczyzn i kobiet służących w nich - mówił Mullins.

- Ojcze, modlimy się do Ciebie o abyś nadal dawał naszemu prezydentowi siłę, której potrzebuje do tego, aby prowadzić nasz wielki naród, gdy dążymy do bycia jednym narodem w imię jedynego Boga, z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich. Modlimy się o Twoje błogosławieństwo dla niego w imię Jezusa - słychać na nagraniu.

"Przyjął nasze modlitwy i jak zawsze był pełen życzliwości, poświęcając nawet czas na osobistą rozmowę z każdym z nas. Biblia wzywa nas do modlitwy za osoby sprawujące władzę. Módlmy się nadal za naszego Prezydenta oraz o bożą mądrość i przewodnictwo dla naszego narodu" - napisał po spotkaniu jeden z uczestników, pastor Greg Laurie.

