Zdaniem węgierskiego dziennikarza celem tworzonego przez Rosję zespołu technologów politycznych, na którego czele stanął Siergiej Kirijenko - pierwszy zastępca szefa sztabu Władimira Putina - będzie utrzymanie u władzy premiera Viktora Orbana - czytamy w portalu VSquare.

Jak zauważył Panyi, zespół najprawdopodobniej użyje taktyki podobnej do tej zastosowanej w Mołdawii. Wówczas Rosjanie utworzyli mechanizm kupowania głosów, farmy trolli oraz sieć agentów, którzy mieli przekonywać do głosowania przeciwko proeuropejskiej prezydent Mai Sandu.

Uczciwe wybory na Węgrzech zagrożone? Rosja powołała "specjalny zespół"

"Plan zakłada osadzenie rosyjskich ekspertów ds. manipulacji w portalach społecznościowych w ambasadzie rosyjskiej w Budapeszcie, wyposażonych w paszporty dyplomatyczne lub służbowe. Moje źródła podają, że projekt zakłada trzyosobowy zespół działający w dyplomatycznej placówce w imieniu GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Nie jest jasne, czy jest on już aktywny" - pisze dziennikarz.

"Informacje na temat prób wsparcia kampanii Orbana przez Kreml zostały udostępnione partnerom na podstawie rozmów ze źródłami bezpieczeństwa narodowego z trzech różnych krajów europejskich. Wiele agencji UE i NATO prawdopodobnie już o tym wie i obserwuje sytuację" - poinformował Panyi.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

