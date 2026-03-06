Marek Safjan w programie "Najważniejsze pytania". Transmisja w Polsat News
Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w programie "Najważniejsza pytania" jest były prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędzia TSUE Marek Safjan. Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.
Widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki o 18:00.
