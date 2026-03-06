Według źródeł Axios amerykański sekretarz stanu zapewnił członków rządu państw Bliskiego Wschodu, że amerykańsko-izraelskie ataki na Iran mają potrwać jeszcze "kilka tygodni".

Marco Rubio zaznaczył, że aktualnie celem działań prowadzonych przeciwko Teheranowi ma być likwidacja irańskich wyrzutni rakietowych, fabryk przemysłu zbrojeniowego oraz zapasów amunicji.

Marco Rubio: Wojna na Bliskim Wschodzie ma potrwać jeszcze kilka tygodni

Według informacji przekazanych państwom arabskim przez Marco Rubio celem Białego Domu nie jest obalenie reżimu. Jednocześnie miał stwierdzić, że Waszyngton chce, aby "Iranem rządził ktoś inny".

Wcześniej prezydent USA deklarował, że chce uczestniczyć w wyborze nowego irańskiego przywódcy. Donald Trump ponadto stwierdził wcześniej, że wojna skończy się dopiero po bezwarunkowej kapitulacji Teheranu.

Marco Rubio zaprzeczył, jakoby USA prowadziły z Iranem negocjacje dotyczące ewentualnego porozumienia pokojowego czy rozbrojenia. Ocenił, że rozmowy mogłyby "zaszkodzić realizacji celów militarnych" USA.

Trump chce bezwarunkowej kapitulacji Iranu. "Nie będzie żadnego porozumienia"

W piątek Donald Trump opublikował w Truth Social wpis, w którym zapowiedział, że jeśli władze w Teheranie skapitulują, to USA pomogą odbudować gospodarkę po wojnie.

"Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją! Po tym, a także po wyborze wspaniałego i akceptowalnego przywódcy (przywódców), my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby uchronić Iran przed zagładą, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej" - przekazał Trump.

