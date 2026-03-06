"Nie ma zgody na opluwanie polskiego munduru. Stoję murem za żołnierzami Wojska Polskiego. Każdy, kto próbuje upokarzać żołnierzy dla politycznego spektaklu, musi liczyć się z konsekwencjami! Zawsze!" - dodał we wpisie minister obrony narodowej.

ZOBACZ: Marek Suski grzmiał na żołnierza. Reaguje szef MON. "Oplucie polskiego munduru"

Złożenie wniosku jest reakcją na zachowanie Marka Suskiego podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radomiu. Poseł PiS negatywnie zareagował na informację od majora Andrzej Kalisiaka, iż w części uroczystości z udziałem asysty honorowej nie przewiduje się przemówień o charakterze politycznym.

Radom. Marek Suski znieważył majora? Szef MON składa zawiadomienie

- Doszło tu do wielkiego skandalu. Właśnie wasz dowódca próbował uniemożliwić wystąpienia parlamentarzystom. Przyszli do nas i powiedzieli, że posłowie to mogą sobie po uroczystościach przemawiać. Panie pułkowniku Kalisiak, czy pan jest polskim oficerem, czy przedstawicielem junty Tuska i Czarzastego? - mówił Marek Suski.

W ten polityk PiS sposób zwrócił się do majora Kalisiaka, dowódcy Garnizonu Radom. - Panie dowódco, niech pan się wstydzi (...). Powiedział nam, że możecie sobie występować po uroczystościach, jak wojsko już pójdzie. Żebyście nie usłyszeli słów prawdy o tym, co dzisiaj w Polsce się dzieje, jak odbudowuje się komunę, jak bezczelni funkcjonariusze dzisiaj się śmieją, a ich ofiary w grobach się przewracają, patrząc na to, co się dziej z naszą ojczyzną - twierdził.

Następnie Suski krytykował rządy premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Według informacji Onetu po wystąpieniu skierował też oficjalną interpelację do szefa MON, domagając się wyjaśnień odnośnie do postawy majora Kalisiaka.

