Premier zaapelował w piątek do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego o jak najszybsze dostarczenie szczegółów dotyczących inicjatywy "SAFE 0 proc.". Zapewnił, że rząd w kilka godzin przekształci je w projekt ustawy i natychmiast skieruje do Sejmu.

Prezydent i prezes NBP przedstawili w środę propozycję "polskiego SAFE 0 proc.". W odróżnieniu od unijnego, "polski SAFE" miałby być finansowany z pomocą NBP. Glapiński mówił wówczas, że alternatywa dla SAFE "nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi" oraz że bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z "żadnej części rezerw" NBP - gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu - natomiast "środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo" Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych.

"SAFE 0 proc.". Tusk: Proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety

"SAFE 0 proc." ma w swoich założeniach zagwarantować 185 mld zł na zbrojenia. Prezydent powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, jest gotów wyjść z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie oraz liczy, że zostanie ona podjęta "zgodnie z konsensusem wszystkich środowisk politycznych w polskim parlamencie".

Podczas piątkowego spotkania zespołu koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie premier ponownie zaapelował o "odłożenie polityki na bok" w kwestiach dotyczących pieniędzy na zbrojenie dla polskiego wojska. Podkreślił też, że "z serdeczną niecierpliwością" czeka na szczegóły inicjatywy prezydenta i prezesa NBP. - To nie może być pojedynek polityczny i alternatywa dla tego, co już się udało załatwić, ale z tego może być bardzo dobra synergia - ocenił Tusk.

- Jeśli to jest poważne (...), proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety, a ja gwarantuję, że zabierze nam to kilka godzin, żeby to przekształcić w projekt ustawy i jeśli dzisiaj dostanę ten materiał, to w poniedziałek w Sejmie będzie projekt ustawy dotyczący możliwości uchronienia tych środków - oświadczył szef rządu.

Tusk o "polskim SAFE 0 proc.". "Deklaruję pełną gotowość do współpracy"

Szef rządu zaznaczył, że w jego ocenie sprawa powinna zostać załatwiona szybko oraz "w świetle reflektorów, żeby tu nie było dwuznaczności". - Za dużo emocji, za dużo plotek. Tu nie ma czego ukrywać, tylko kawa na ławę i jedziemy, bo sytuacja wymaga pełnej solidarności wszystkich instytucji - powiedział premier.

Dodał, że deklaruje pełną gotowość do współpracy, "od rana do wieczora", a nawet "w nocy i - jak będzie trzeba - w weekend". Wcześniej w czwartek premier w filmie zamieszczonym na portalu X zaapelował do prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy wdrażającej program SAFE.

Zwrócił się także z prośbą do prezesa NBP o przekazanie precyzyjnej informacji o możliwościach finansowych NBP oraz o szczegółach propozycji "SAFE 0 proc.". Tusk, zwracając się do Nawrockiego i Glapińskiego podkreślił, że obecna sytuacja polityczna na świecie "wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności". - Nie ma mowy o jakichś politycznych gierkach - powiedział premier w nagraniu.

Polska jest największym beneficjentem unijnego programu pożyczek SAFE - może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Chodzi o realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.

