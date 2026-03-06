Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti". Oglądaj od 7:40

W piątkowym wydaniu "Graffiti" rozmowa Marcina Fijołka z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, przewodniczącą Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej. Transmisja w Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia od godz. 7:40.