"Otrzymaliśmy informację od QatarEnergy o wystąpieniu siły wyższej związanej z czasowym wstrzymaniem części produkcji LNG" - przekazał w komunikacie Orlen. Jednocześnie polski koncern uspokaja i zapewnia, że dostawy gazu ziemnego do Polski są bezpieczne.

Orlen informuje o formalnym zawiadomieniu od QatarEnergy dotyczącym dostaw gazu

Orlen opublikował w piątek komunikat dotyczący informacji otrzymanej - podobnie jak inni klienci - od katarskiej spółki państwowej QatarEnergy. "Zawiadomienie to ma charakter formalny i dotyczy wybranych wolumenów kontraktowych" - podano.

Dostawy gazu z Kataru. Orlen wydał komunikat

Koncern z Kataru przekazał, że z powodu wystąpienia "siły wyższej częściowo wstrzymuje produkcję LNG", czyli skroplonego gazu ziemnego.

 

ZOBACZ: Zarzuty dla Daniela Obajtka. Za pieniądze Orlenu miał inwigilować opozycję

 

Orlen podkreślił, że "nie wpływa to na realizację dostaw" do Polski. Podkreślono, że wszystkie, w tym marcowe kontrakty są realizowane zgodnie z harmonogramem

Dostawy gazu dla Polski. Dywersyfikacja i elastyczne narzędzia handlowe

Orlen podkreślił, że zasoby z Kataru stanowiły w 2025 roku niecałe 10 proc. zapotrzebowania polskiego koncernu i jego odbiorców, dlatego nie ma zagrożenia dla dostaw gazu do Polski. 

 

"Zdecydowana większość potrzeb rynku jest pokrywana z innych źródeł, w szczególności własnego wydobycia gazu w Polsce i Norwegii, dostaw realizowanych gazociągiem Baltic Pipe, czy LNG z innych kierunków, głównie ze Stanów Zjednoczonych" - podkreślono.

 

ZOBACZ: Przesłuchanie Daniel Obajtka. Były prezes Orlenu usłyszał zarzut

 

W podsumowaniu Orlen wyjaśnił, że ma zdywersyfikowane dostawy gazu zmiennego, czyli pozyskuje ten surowiec w wielu kierunków oraz posiada elastyczne narzędzia handlowe. To z kolei oznacza, że może na bieżąco bilansować pozyskiwanie gazu i sprawdzać go z innych miejsc na świecie.

 

