Orlen opublikował w piątek komunikat dotyczący informacji otrzymanej - podobnie jak inni klienci - od katarskiej spółki państwowej QatarEnergy. "Zawiadomienie to ma charakter formalny i dotyczy wybranych wolumenów kontraktowych" - podano.

Dostawy gazu z Kataru. Orlen wydał komunikat

Koncern z Kataru przekazał, że z powodu wystąpienia "siły wyższej częściowo wstrzymuje produkcję LNG", czyli skroplonego gazu ziemnego.

ZOBACZ: Zarzuty dla Daniela Obajtka. Za pieniądze Orlenu miał inwigilować opozycję

Orlen podkreślił, że "nie wpływa to na realizację dostaw" do Polski. Podkreślono, że wszystkie, w tym marcowe kontrakty są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dostawy gazu dla Polski. Dywersyfikacja i elastyczne narzędzia handlowe

Orlen podkreślił, że zasoby z Kataru stanowiły w 2025 roku niecałe 10 proc. zapotrzebowania polskiego koncernu i jego odbiorców, dlatego nie ma zagrożenia dla dostaw gazu do Polski.

"Zdecydowana większość potrzeb rynku jest pokrywana z innych źródeł, w szczególności własnego wydobycia gazu w Polsce i Norwegii, dostaw realizowanych gazociągiem Baltic Pipe, czy LNG z innych kierunków, głównie ze Stanów Zjednoczonych" - podkreślono.

ZOBACZ: Przesłuchanie Daniel Obajtka. Były prezes Orlenu usłyszał zarzut

W podsumowaniu Orlen wyjaśnił, że ma zdywersyfikowane dostawy gazu zmiennego, czyli pozyskuje ten surowiec w wielu kierunków oraz posiada elastyczne narzędzia handlowe. To z kolei oznacza, że może na bieżąco bilansować pozyskiwanie gazu i sprawdzać go z innych miejsc na świecie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni